اول تعليق من حماس على اتهامات إدارة بايدن لها

سبب حرب غزة..

نقلت إذاعة الأقصى عن عضو المكتب السياسي لحركة حماس عزت الرشق قوله : منذ بدء الحرب العدوانية على قطاع غزة، لم تكتفِ الإدارة الأمريكية بإعطاء الضوء الأخضر لهذا العدوان الصهيوني وحرب الإبادة الجماعية والتطهير العرقي ضد أبناء شعبنا، بل تضع نفسها دوماً محامياً مخلصاً عن "إسرائيل" في كل مراحل عدوانها وإرهابها.

وأضاف الرشق : واليوم تردّد بكل وقاحة الأكاذيب الصهيونية، التي تحمّل حماس مسؤولية استئناف الحرب وعدم تمديد الهدنة الإنسانية.

وأتم تصريحاته : مجرما الحرب بايدن وبلينكن بهذه السياسة المنحازة والشريكة للاحتلال في عدوانه يعملان كأبواق في جهاز الدعاية الصهيونية السوداء؛ التي انكشف للعالم كذبها وتحريضها على جرائم الإبادة والتطهير العرقي وقتل النساء والأطفال.