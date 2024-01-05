صور تكشف إصابة جو بايدن بـ مرض خطير.. تفاصيل

عرض "جو بايدن" نفسه لخطر متزايد للإصابة بسرطان الجلد المميت، وذلك بعد إصابته بحروق الشمس أثناء إجازته لرأس السنة الجديدة، وفق رؤية خبراء الصحة لحالته الصحية خلال الصور.

فقد التقطت صور للرئيس البالغ من العمر 81 عاما يوم الثلاثاء بجلد أحمر اللون أثناء عودته من إجازة لمدة أسبوع في فيلا خاصة بقيمة 3 ملايين دولار في سانت كروا بجزر فيرجن الأمريكية.

في حين أنه من غير المرجح أن تتطور حروق الشمس لمرة واحدة إلى سرطان الجلد القاتل، فإن لدى بايدن تاريخ من الآفات السرطانية في جسده، حيث تزيد حروق الشمس المتكررة من خطر الإصابة بأنواع مختلفة من سرطانات الجلد.

ففي فبراير 2023، خضع الرئيس لإزالة سرطان الخلايا القاعدية، وهو نوع من سرطان الجلد وعانى من عدة نوبات أخرى من السرطان قبل عام 2021، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

حذرت الدكتورة أنيشا باتيل، طبيبة الأمراض الجلدية في مركز UT MD Anderson للسرطان في هيوستن، من أن الأضرار التي لحقت بجلد الرئيس بسبب أشعة الشمس تزيد من خطر الإصابة بسرطان الجلد، وهو سرطان الجلد الذي ينجو منه 30 بالمائة فقط من المرضى إذا تم اكتشافه في مراحل متأخرة.

وفي حديثها إلى موقع "ديلي ميل" البريطانية، قالت: "تزيد حروق الشمس من خطر الإصابة بسرطان الجلد بشكل عام بما في ذلك سرطان الجلد، بسبب التعرض للأشعة فوق البنفسجية".

وتضيف:"إن حقيقة إصابته بسرطان الخلايا القاعدية تشير إلى وجود ضرر للأشعة فوق البنفسجية يكفي لإحداث سرطان الجلد"، وتضيف:"حقيقة عدم إصابته بالورم الميلانيني حتى الآن أمر مهم وعلامة جيدة".

وتوضح:"مع تقدمك في العمر، أنت في خطر متزايد للإصابة بجميع أنواع السرطان لأن آليات إصلاح الحمض النووي لدينا لا تعمل بشكل جيد، لذلك، إذا كان قد وصل إلى هذا الحد بدون سرطان الجلد، فإن عوامل الخطر الجينية لديه منخفضة ، أرى مرضى في العشرينات والثلاثينات والأربعينات من العمر مصابين بسرطان الجلد هذا".

وقالت الدكتورة ديبورا سارنوف، رئيسة مؤسسة سرطان الجلد، لموقع DailyMail.com إن خمس حروق الشمس تضاعف خطر الإصابة بسرطان الجلد.

ووجدت دراسة أجريت عام 2023 أن الأشخاص الذين أصيبوا بسرطان الخلايا القاعدية لديهم خطر متزايد للإصابة بسرطان الجلد بمقدار ستة أضعاف مقارنة بأولئك الذين لم يصابوا بالمرض.

يعد سرطان الخلايا القاعدية هو النوع الأكثر شيوعًا من سرطان الجلد وأكثر أنواع السرطان شيوعًا بشكل عام في الولايات المتحدة، حيث يتم تشخيص 5.4 مليون شخص سنويًا.

وعادة ما يتطور في الأماكن التي تتعرض لأشعة الشمس بشكل متكرر، حيث يتراكم الضرر مع مرور الوقت، ويتشكل عندما تبدأ الخلايا الموجودة في الطبقة العليا من الجلد بالانقسام بشكل لا يمكن السيطرة عليه وتشكل رقعة وردية شفافة قد تسبب حكة أو مؤلمة.