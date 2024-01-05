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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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منوعات

باحثون يقارنون المخ البشري بـ الذكاء الاصطناعي.. والنتيجة صادمة

صدى البلد

 كانت الروبوتات القاتلة سمة أساسية في أفلام الخيال العلمي لسنوات عديدة، لكن كوابيس سيطرة الذكاء الاصطناعي على البشرية قد تكون أبعد مما كنا نعتقد، وفقًا للعلماء.

يشير بحث جديد أجرته جامعة أكسفورد إلى أن العقل البشري يتعلم المعلومات بطريقة مختلفة جذريًا وأكثر كفاءة عن الآلات، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

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وهذا يسمح للإنسان بتعلم شيء ما بعد رؤيته مرة واحدة، بينما يحتاج الذكاء الاصطناعي إلى التدريب مئات المرات على نفس المعلومات، وعلى عكس الذكاء الاصطناعي، يمكن للبشر أيضًا تعلم معلومات جديدة دون أن تتداخل مع المعرفة التي لدينا بالفعل، وإحدى العمليات الأساسية للتعلم هي ما يسمى "تخصيص الاعتماد".

عندما نرتكب خطأ ما، يحاول "تخصيص الاعتماد" معرفة مكان ظهور الخطأ في معالجة المعلومات، وتتكون معظم أنظمة الذكاء الاصطناعي الحديثة من شبكات عصبية اصطناعية، وهي عبارة عن طبقات من العقد أو الخلايا العصبية المشابهة لما قد تجده في الدماغ.

عندما يرتكب الذكاء الاصطناعي خطأ ما، فإنه يقوم بضبط الاتصالات بين هذه الخلايا العصبية، والتي تسمى أيضًا ضبط الأوزان، لضبط عمليات اتخاذ القرار حتى يحصل على الإجابة الصحيحة.

تُسمى هذه العملية بالانتشار العكسي لأن الأخطاء تنتشر للخلف عبر الشبكة العصبية للذكاء الاصطناعي، حتى وقت قريب، اعتقد العديد من الباحثين أيضًا أن هذه هي الطريقة التي تتعلم بها الشبكات العصبية البيولوجية، مثل الدماغ البشري، من التجارب الجديدة.

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في ورقتهم المنشورة في مجلة Nature Neuroscience، كتب المؤلفون: " أن تخصيص الاعتماد ساهم في تحقيق تقدم ملحوظ في الذكاء الاصطناعي منذ بدايته، كما اكتسب مكانة بارزة في فهم التعلم في الدماغ".

ومع ذلك، فقد أشاروا أيضًا إلى أن الدماغ يتفوق على الذكاء الاصطناعي باستخدام الانتشار العكسي بعدد من الطرق المهمة.

في حين أن الذكاء الاصطناعي يمكن أن يتفوق على البشر في المهام بدءًا من التفكير الإبداعي وحتى تعيين الموظفين، إلا أن الذكاء الاصطناعي يستغرق وقتًا طويلاً ليتعلم القيام بذلك.

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