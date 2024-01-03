فضح أكبر كذبة في التاريخ البشري

كانت إحدى خطوات التسلسل البشري من أعظم الخدع العلمية التي تمت في القرن العشرين، والتي فضحت مؤخرًا بسبب إعادة بناء وجه رجل بيلتداون لأول مرة.

كان يعتقد على نطاق واسع أن رجل بيلتداون الحلقة المفقودة في التطور البشري، بعد اكتشاف رفاته في عام 1912.



وتم العثور على عينات مزيفة، تم إنشاؤها من خلال الجمع بين بقايا البشر وبقايا إنسان الغاب، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

الآن، ألقت إعادة الإعمار مفتاحا إضافيا في الأعمال، كما يقول العلماء إن رجل بيلتداون ربما كان أنثى، ففي عام 1912، تم الكشف عن رفات سلف بشري جديد عاش قبل 500000 عام للعالم في اجتماع مزدحم للجمعية الجيولوجية في لندن.

مع الفك الشبيه بالقرد الذي يحتوي على اثنين من الأسنان البالية وأجزاء من حالة دماغية تشبه الإنسان، يبدو أنه يسد الفجوة التطورية بين القرود والبشر المعاصرين.

تم العثور على أدوات حجرية بدائية وشظايا أحفورية حيوانية إلى جانب الحفرية البشرية المفترضة.

كانوا جميعا ملطخين باللون الأحمر الداكن مثل الحصى الذي تم العثور عليهم فيه، وتم تسمية الجنس البشري Eoanthropus dawsonii، أو "Dawson's Dawn Man"، على اسم الرجل الذي ادعى أنه وجده، تشارلز داوسون.





استغرق الأمر ما يقرب من 50 عاما قبل أن يتم العثور على العينات المزيفة، التي تم إنشاؤها من خلال الجمع بين بقايا البشر وبقايا إنسان الغاب.

الآن، قدم الباحثون إعادة بناء رقمية للسلف البشري المزيف، وقام فريق علماء الآثار، وخبير الطب الشرعي والرسام ثلاثي الأبعاد سيسيرومورايس، بتأليف نموذج لتكرار العينة التي قدمها تشارلز داوسون.

تمكن الباحثون من الرجوع إلى مقال في مجلة تايم في نوفمبر 1953 نشر أدلة تثبت أن الرجل كان مركبا من الأنواع الثلاثة المتميزة.

يعكس رسم سيسيرو مورايس التوضيحي من خلال دمج جمجمة بشرية من العصور الوسطى، الفك السفلي البالغ من العمر 500 عام من أسنان إنسان الغاب والشمبانزي الأحفورية.

كما ألقى الباحثون شكوكا في الجنس الذي ستثبته العينة، وكتبوا: “علاوة على ذلك، سلط الضوء على إمكانية استخدام فك أنثى إنسان الغاب كأساس في عملية التزوير ”.

الجمع بين هذا والجوانب الحساسة للجمجمة، فإنه يقدم إمكانية أنه، في الواقع ليس رجلا بل امرأة بلتداون، في حين تم إلقاء اللوم على العديد من الجناة في رجل بيلتداون، يميل العلماء إلى إلقاء اللوم على تشارلز داوسون، عالم الآثار والمحامي الهواة الذي وجد العظام لأولمرة.

يقولون إن العظام والأسنان المستخدمة لإنشاء العينات يبدو أنها جاءت من إنسان الغاب واحد فقط واثنين من الهياكل العظمية البشرية، والتي ربما كانت في الأصل من العصور الوسطى.

تكشف عمليات مسح العظام عن استخدام نفس معجون الأسنان في جميع أنحاء العينات لإعادة بناء العظام البشرية وقطع بقايا إنسان الغاب عليها.

تم استخدام المعجون أيضا لتحميل العظام والأسنان بالحصى من بيلتداون لجعلها تبدو أكثر أصالة.

قالت الدكتورة إيزابيل دي غروت، الخبيرة في التطور البشري في جامعة ليفربول جون مورس التي قادت دراسة أجريت عام 2016 علىرجل بلتداون: "على الرغم من اتهام العديد من الأفراد بإنتاج الحفريات المزيفة، إلا أن تحليلاتنا لفهم طريقة العمل تظهر الاتساق بين جميعالعينات المختلفة وفي كلا الموقعين".