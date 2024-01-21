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برلمان

رئيس برلمانية حماة الوطن بالشيوخ: نمتلك مقومات تجعلنا قبلة الأنشطة السياحية بالعالم

أيمن عبد المحسن،
أيمن عبد المحسن، رئيس برلمانية حزب حماة الوطن بالشيوخ

أكد اللواء أيمن عبد المحسن، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن بمجلس الشيوخ، أن السياحة تعد أهم مصادر الدخل القومي المصري، بما توفره من عوائد دولارية كبيرة.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، أثناء مناقشة طلبات بشأن ملف النهوض بالسياحة والترويج لها، بحضور أحمد عيسى، وزير السياحة.

وأشار إلى أن الدولة تمتلك مقومات لتكون قبلة الأنشطة السياحية في العالم، قائلا: نمتلك ثلث آثار العالم، فضلا عن وجود أكبر متحف للآثار في العالم أيضا.

ولفت عبد المحسن، إلى ما تمتلكه مصر من موانئ تعبر عن واقع يفوق التصور والخيال، مؤكدا أن مجلس الوزراء أعلن وثيقة مصر الاقتصادية تضمنت السياحة والتي تستهدف معدل نمو 20% للوصول لـ45 مليار دولار في 2030.

وتسائل رئيس برلمانية حماة الوطن بالشيوخ، بكشف وزارة السياحة الرؤية الوطنية للنهوض بالقطاع السياحي، مطالبا بطة تسويقية للترويج لأنشطة السياحة الجاذبة للاستثمار مثل السياحة الرياضية وسياحة المؤتمرات.

ووجه النائب سؤالا للحكومة: هل نحتاح لتطوير البيئة التشريعية وإصدار قانون موحد فيما يحقق تحفيز الاستثمار في القطاع السياحي بمصر.

السياحة الجلسة العامة لمجلس الشيوخ المستشار عبد الوهاب عبد الرازق وثيقة مصر الاقتصادية مجلس الوزراء

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