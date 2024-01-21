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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

البنية الأساسية غير مجهزة.. رئيس برلمانية التجمع بالشيوخ يطالب بحل أزمات السياحة

النائب سيد عبدالعال،
النائب سيد عبدالعال، عضو مجلس الشيوخ

قال ممثل الهيئة البرلمانية لحزب التجمع في مجلس الشيوخ، سيد عبد العال، إن شركات السياحة تبذل قصارى جهدها، مشيرًا إلى عدم ترخيص العمل لشركات جديدة.

وأضاف عبد العال خلال كلمته في الجلسة العامة لمجلس الشيوخ التي تناقش التنمية السياحية والجذب السياحي "إذا كنا نملك ثلث سياحة الآثار في العالم ما نصيبنا من سياحة الآثار؟"، متابعًا تساؤلاته "لدينا بنية سياحة مؤتمرات نصيبنا كام؟ لدينا مزارات دينية وخط سير العائلة المقدسة نصيبنا كام من السياحة الدينية؟"

ولفت إلى استهداف الوزارة الوصول لـ 30 مليون سائح في 2028، وقال إن الرقم المتحقق يستحق القائمين عليه الشكر، ولكنه يعادل فقط 13.9% من الإمكانيات المصرية للجذب السياحي".

واعتبر أن المعوقات ليست في وزارة السياحة أو الشركات، وقال "البنية الأساسية في مصر غير مهيأة للأعداد الضخمة التي نحلم بها".

وأضاف : "معظم السياحة الحالية تأتي من شركات غير مصرية"، واستطرد "ماعنديش طيران شارتر وممنوع ينزل مطار القاهرة"، كما لفت إلى غياب مراقبين محترفين على الخدمات السياحية.

وأشار إلى صعوبة الانتقال في محافظات الدلتا رغم شبكة الطرق الجديدة مازال الانتقال في الدلتا صعب جدا رغم وجود عدة مزارات سياحية في الدلتا.

وقال عبد العال : "الشركات بتعمل اللي عليها ولكن توضع تحت ضغط، والشركات الجديدة لا يتم ترخيصها".

الهيئة البرلمانية لحزب التجمع سيد عبد العال شركات السياحة الجلسة العامة لمجلس الشيوخ التنمية السياحية

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