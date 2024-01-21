نائب: مصر تمتلك مقومات سياحية فريدة ولا نستطيع استغلالها

طالب النائب طارق رسلان نائب ممثل الهيئة البرلمانية لحزب المؤتمر بمجلس الشيوخ ، بإعداد منظومة متكاملة للنهوض بالسياحة.

وأكد أن القطاع يحتاج إلي مناقشة شاملة من عدد من الوزارات بمافيها تدريب الكوادرفي فن التعامل مع السائح وغيرها من الأمور الهامة.

وأضاف رسلان خلال كلمته في الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق لمناقشة طلب بشأن سياسة الحكومة، ممثلة في وزارة السياحة والآثار، بشأن: سبل تعزيز الجذب السياحي إلى مصر وتنمية السياحة الداخلية عبر استراتيجيات ترويجية فعالة أن جميع المصريين والحكومة يعلمون أن مصر تتمتع بمقومات سياحية فريدة ولانستطيع أن نستغلها الاستغلال الامثل .

وتساءل رسلان ماذا فعلت وزارة السياحة في رحلة العائلة المقدسة ، بالإضافة إلي أن السياحة من أهم مصادر الدخل القومي ونحن في أشد الحاجه إلي تدبير الأموال الخاصة بذلك ، وتسال رسلان أين دور هيئة تنشيط السياحة ، "واحنا مش قادرين نحقق 50% من المستهدف".