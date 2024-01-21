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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

فى يوم الوفاء.. عمال مصر يمنح مدير عمل الجيزة درع التميز

صدى البلد

شهدت أروقة التنظيمات العمالية بمحافظة الجيزة تظاهرة حب فى تكريم د.محمد طه مدير مديرية العمل بالمحافظة وذلك بعد رحلة عطاء ثرية فى منظومة العمل والعمال.

اناب هشام فاروق المهيرى نائب رئيس اتحاد عمال مصر رئيس نقابة الخدمات الادارية والاجتماعية مختار أبو الفتوح أمين الاعلام عضو مجلس ادارة النقابة رئيس اللجنة النقابية بهيئة نظافة وتجميل الجيزة فى يوم الوفاء لتسليم " درع التميز '  لمدير المديرية الذى قدم خدمات جليلة لفترة أكثر من ثلاثين عاما قدم من خلالها مجموعة من الاستراتيجيات التى ساهمت فى تطور حركة الانتاج داخل مؤسسات ومنشات العمل بكل المواقع والمناصب التى تولاها.

وقال مدير المديرية المْكرم  اشعر بسعادة غامرة من خلال الاحتفال الذى اعده وسام على صدرى مما جعلنى فى رضا تام عما قدمته طوال مسيرة عملى فى خدمة الوطن.

وبعث ببرقية لعمال مصر جاء فيها: " ندرك تماما حجم التحديات التى تحاك للوطن وايمانا من دوركم الوطنى كجتود للانتاج..أدعوكم للوحدة والتجرد من الاهواء والمطالب الفئوية والاصطفاف فقط مع وخلف القيادة السياسية والمضى قدما نحو زيادة دوران عجلة الانتاج

اتحاد عمال مصر يوم الوفاء مديرية عمل الجيزة الخدمات الإدارية

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