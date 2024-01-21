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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ بني سويف يتابع سير امتحانات نصف العام للإعدادية والصف الأول الثانوي

محافظ بني سويف
محافظ بني سويف

تلقى الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف تقريراً من مديرية التربية والتعليم ، بشأن متابعة سير امتحانات ختام الفصل الدراسي الأول لطلاب الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2024/2023 ، بعد استئنافها عقب انتهاء عطلة عيد الغطاس للأخوة المسيحيين ، والتي كانت قد بدأت" الأربعاء الماضي ".

و تختتم الأربعاء المقبل ،حيث يزيد إجمالي عدد المتقدمين للامتحان عن 59 ألف طالباً وطالبة  أمام أكثر من 309 لجنة على مستوى الإدارات التعليمية بالمحافظة.


تضمن التقرير،ا لذي أعده محمد عبد التواب وكيل الوزارة،الإشارة إلى جولته التي أجراها "اليوم" تفقد خلالها عدد من اللجان الامتحانية ،لمتابعة سير الامتحانات ،بأداء الطلاب الامتحان في مادة اللغة الأجنبية  ، وذلك بالتزامن مع امتحانات النقل للصف الأول الثانوي العام ، في مادتي  الرياضيات والفلسفة بإجمالي ما يزيد عن 18 ألف و 101 طالبا وطالبة في 92 مدرسة ثانوى على مستوى المحافظة.

وخلال تفقده لعدد من لجان امتحانات الفصل الدراسي الأول لطلبة الشهادة الإعدادية ، قرروكيل الوزارة إلغاء ندب 2 من الملاحظين واحالتهما للتحقيق بمعرفة الشؤون القانونية بتعليم الفشن لحيازتهما تليفونا محمولا داخل اللجنة بالمخالفة للتعليمات المنظمة لأعمال الامتحانات، بجانب استبدال زائرة صحية بإدارة تعليم ببا وإحالتها للتحقيق بمعرفة الشؤون القانونية بفرع التأمين الصحي لمخالفتها التعليمات

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وأشار وكيل الوزارة بأن غرفة العمليات بالمديرية تعمل على مدار الساعة والتواصل المستمر مع غرف عمليات إدارات التعليم ومتابعة سير أعمال الامتحانات أول بأول ولحظة بلحظة منذ الصباح الباكر والتواصل المستمر مع مديري الإدارات التعليمية لتذليل كافة العقبات التي تواجه اللجان وتقديم الدعم الفني وإيجاد الحلول العاجلة لأي مشكلة طارئة تواجه الطلاب والاطمئنان على وصول أوراق الأسئلة في الموعد المحدد إلى جانب تأمين أوراق الإجابة حتى وصولها إلى لجنة النظام والمراقبة.

كما تم التشديد على الالتزام بكافة التعليمات الإدارية والفنية المنظمة لأعمال الامتحانات من إحكام السيطرة على أمن بوابة المدرسة وغلق الأبواب وعدم السماح بتواجد غير القائمين على الامتحانات داخل المدارس والتأكيد على توقيع الملاحظين والمراقبين على كشوف الملاحظة مسبقاً قبل بدء اللجنة لتحقيق الانضباط داخل اللجان إلى جانب حظر اصطحاب التليفون المحمول داخل اللجان سواء كان مع الطلاب أو الملاحظين مشددا على عدم التهاون في تطبيق القانون والقرارات الوزارية الصادرة بشأن حالات الشغب والغش لتحقيق الانضباط أثناء أداء الطلاب الامتحان.

 

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