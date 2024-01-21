بعد غد.. نادي سينما أوبرا الإسكندرية يعرض 4 أفلام قصيرة

يعرض نادي سينما أوبرا الإسكندرية في السابعة مساء بعد غد /الثلاثاء/ على مسرح سيد درويش، أربعة أفلام قصيرة ضمن فعاليات النشاط الثقافي والفكري لدار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر، وبالتعاون مع المركز القومي للسينما برئاسة الدكتور حسين بكر.

وذكرت دار الأوبرا المصرية - في بيان اليوم /الأحد/- أن الأفلام الأربعة المقرر عرضها بنادي سينما أوبرا الإسكندرية هي: "ميت بالصدفة، هدية منتصف الليل، الناجون من الحر ، وهي والزحمة".

وأشارت إلى أنه من المقرر أن يتم عقب عرض الأفلام الأربعة عقد ندوة لمناقشتها بمشاركة المخرجين نهى بظاظو، أسامة القزاز، روان الديب، وإسلام عبد الجواد، ويديرها الناقد السينمائي أحمد النبوي.

