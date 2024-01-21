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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

"مخيب للآمال".. وزير دفاع بريطانيا يهاجم نتنياهو

وزير الدفاع البريطاني
وزير الدفاع البريطاني

وصف جرانت شابس، وزير الدفاع البريطاني، تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو التي رفض فيها احتمال قيام دولة فلسطينية بأنها 'مخيبة للآمال'، مؤكدا التزام المملكة المتحدة تجاه حل الدولتين.

وأثار “نتنياهو”، جدلا خلال مؤتمر صحفي في تل أبيب عندما بدا وكأنه يرفض فكرة إنشاء دولة فلسطينية تلتزم بحل الدولتين.

وقال “في أي ترتيب مستقبلي… تحتاج إسرائيل إلى السيطرة الأمنية على جميع الأراضي الواقعة غرب الأردن. وهذا يتعارض مع فكرة السيادة (الفلسطينية). ما الذي تستطيع القيام به؟".

وذكر مكتب نتنياهو يوم السبت إن رئيس الوزراء 'كرر سياسته' بشأن هذا الأمر خلال مكالمة هاتفية خاصة مع الرئيس الأمريكي جو بايدن.

وفي حديثه لقناة سكاي نيوز البريطانية يوم الأحد، قال شابس إنه 'من المخيب للآمال سماع ذلك من رئيس الوزراء الإسرائيلي'.

وشدد شابس على أنه 'ليس هناك خيار آخر. لقد اتفق العالم كله على أن حل الدولتين هو أفضل طريق للمضي قدما. والحكومة البريطانية تدعم ذلك تماما كحل'.
وقال شابس إن الدولة الفلسطينية 'يجب أن تكون ذات سيادة على الجانب الفلسطيني' وأن 'توفر أيضًا ضمانات أمنية على الجانب الإسرائيلي'.

وأشار وزير الدفاع إلى أنه 'لا يوجد طريق واضح آخر للخروج' من الصراع في غزة.
وقال وزير خارجية الظل البريطاني ديفيد لامي، يوم السبت، إن 'بايدن على حق' في دعوته إلى حل الدولتين، ووصف تعليقات نتنياهو بأنها 'غير مقبولة'، مضيفًا: 'بالطبع الشعب الفلسطيني يستحق دولة'.

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وزير الدفاع البريطاني تل أبيب

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