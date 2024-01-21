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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مفاجأة| الزمالك ينهي اتفاقه مع صفقة جديدة.. تفاصيل

صدى البلد

أعلن الإعلامي مهيب عبد الهادي، عن إنهاء نادي الزمالك اتفاقه مع فريق الداخلية؛ لضم لاعبه، مهاب ياسر.

وكتب مهيب، من خلال حسابه الشخصي على “فيس بوك”: "الزمالك ينهي اتفاقه مع الداخلية لضم مهاب ياسر.. ومفاوضات قوية مع كريم العراقي لاعب المصري بديلا لصفقة هشام صلاح".

قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، خوض تدريبه غدا الإثنين على ملعب الشهامة في أبوظبي، في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت الإمارات، الخامسة والنصف بتوقيت مصر، استعدادا لمباراة أم صلال القطري في بطولة الوحدة الودية.

وكان الجهاز الفني بقيادة معتمد جمال قرر الاكتفاء بخوض تدريبات استشفائية اليوم  الأحد بفندق الإقامة بعد خوض لقاء الوحدة الإماراتي بالأمس  في إطار بطولة نادي الوحدة الودية.

ويستعد فريق الزمالك لمواجهة نظيره أم صلال القطري يوم الأربعاء المقبل الموافق 24 يناير الجاري على ستاد آل نهيان في مباراة تحديد المركز الثالث.

ويسعى لاستغلال المباريات الودية لتجهيز جميع اللاعبين خلال فترة التوقف الدولي الحالية، في ظل مشاركة الزمالك في أكثر من بطولة محليا وإفريقيا.

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