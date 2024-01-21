رئيس لجنة مكافحة كورونا: عبرنا الأزمة بالدواء المصري .. فيديو

قال الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا وأستاذ الأمراض الصدرية، إن الدولة المصرية كانت غنية في فترة جائحة كورونا بالقيادة السياسية وتوافر الإمكانيات.

أضاف الدكتور حسام حسني، خلال مداخلة ببرنامج "حضرة المواطن"، المُذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"،: "مصانع الأدوية المصرية استطاعت أن توفر كل الأدية لكل المصريين بدون مقابل"، لافتا: "استطعنا عبور أزمة كورونا بالدواء المصري والتجربة المصرية من أنجح التجارب".

أشار الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا وأستاذ الأمراض الصدرية: "التطعيمات هى طوق النجاة في ظل انتشار الأوبئة"، موضحا: "نجاح السياسة المصرية في توطين تصنيع الدواء كانت مهمة في عبور الأزمة".

