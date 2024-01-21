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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

نجم الأهلي السابق: محمد صلاح مش سوبر مان

اللاعب الدولي محمد
اللاعب الدولي محمد صلاح

أكد علي عبدالرحمن نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق، أن خبر تلقي العلاج في ليفربول شيء جيد، مضيفا أن محمد صلاح لاعب في المنتخب ومن الممكن أن يكون جيدا أو غير جيد.

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بأمر كلوب.. محمد صلاح يغادر أمم إفريقيا ويتوجه إلى ليفربول

وأضاف علي عبدالرحمن، في حوار مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج “على مسئوليتي”، المذاع عبر قناة “صدى البلد”، مساء اليوم الأحد، “محمد صلاح لاعب المنتخب الوطني مش سوبر مان، ومش اللي هيعمل كل حاجة لوحده”، متابعا أن محمد صلاح ليس منتخب مصر وهو لاعب في المنتخب.

وتابع نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق، أن محمد صلاح يعطي تفوقا غير عادي مع الفريق في أرض الملعب ، لافتا إلى أن لا يمكن التشكيك في إمكانيات كابتن منتخب مصر.


 

محمد صلاح الإعلامي أحمد موسى النادي الأهلي المنتخب الوطني منتخب مصر

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