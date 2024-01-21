بأمر كلوب.. محمد صلاح يغادر أمم إفريقيا ويتوجه إلى ليفربول

أفادت تقارير صحفية أن محمد صلاح، قائد منتخب مصر ولاعب ليفربول الإنجليزي، سيغادر معسكر منتخب مصر ويعود إلى ناديه من جديد بسبب الإصابة.

وذكر الصحفي الإيطالي الموثوق فابريزيو رومانو عبر حسابة على منصة (إكس): «صلاح يعود إلى ليفربول بسبب الإصابة من أجل إعادة التأهيل مع النادي الإنجليزي».

وكشف الألماني يورجن كلوب المدير الفني لليفربول، عودة لاعبه المصري محمد صلاح إلى صفوف الفريق، بعد إصابته مع منتخب مصر في كأس أمم أفريقيا 2023..

وقال يورجن كلوب، في المؤتمر الصحفي بعد لقاء بورنموث، إن محمد صلاح سيعود إلى ليفربول لاستكمال علاجه والتأهيل الفترة المقبلة..

وأوضح كلوب، أن محمد صلاح سيعود إلى منتخب مصر في حال تأهل الفراعنة إلى نصف نهائي البطولة، حيث سيكون حينها تعافى من إصابته..