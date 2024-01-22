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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

هشام يكن: مصطفى يونس لم يكن مقتنعا بمحمد صلاح لانضمامه لمنتخب الشباب

محمد صلاح
محمد صلاح

أكد هشام يكن، نجم منتخب مصر السابق، أن اللاعب محمد صلاح كابتن منتخب مصر ونجم نادي ليفربول الانجليزي لاعب قوي مع المنتخب الوطني.

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"مش دوره".. هشام يكن يعلق على تراجع أداء محمد صلاح مع المنتخب

وكشف هشام يكن، خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج على مسئوليتي، المذاع على قناة صدى البلد، بداية محمد صلاح مع منتخب مصر، قائلا: كابتن سعيد الشيشيني تواصل معه عندما كان على رأس المنتخب مع مصطفى يونس وقال له: باعتلك لاعبين كويسين جدا من المقاولون، و استلم محمد صلاح ودخله الغرفة الخاصة به مع زيزو.


وتابع هشام يكن، نجم منتخب مصر السابق، إلى أن محمد صلاح انضم لمعسكر المنتخب، موضحا أن الكابتن مصطفى يونس لم يكن مقتنعا بصلاح في البداية خلال مباراة السعودية.


وأكمل أن محمد صلاح فور نزوله للملعب استلم كرة وشاطها من 40 ياردة في المقص وهو ما لفت الانتباه له وبعد ذلك دخل في الفرقة وكان بديلا وعمل شغل مع الفراعنة.
 

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