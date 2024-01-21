"مش دوره".. هشام يكن يعلق على تراجع أداء محمد صلاح مع المنتخب

كشف هشام يكن، نجم منتخب مصر السابق، عن سبب فرق المستوى لـ محمد صلاح مع منتخب مصر ونادي ليفربول الانجليزي، موضحا “محمد صلاح مع المنتخب يضطر ينزل عشان يصنع لعبة وهذا ليس دوره”.

وأضاف هشام يكن، خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج “على مسئوليتي”، المذاع على قناة “صدى البلد”، أن دور اللاعب الدولي محمد صلاح في ليفربول «يفنش» ويكون وجهه ناحية المرمى.

وأكمل هشام يكن، نجم منتخب مصر السابق، أن ميزة اللاعب الدولي محمد صلاح في السرعة ويستطيع التسجيل عند الوصول إلى منطقة الجزاء ولذلك مشاركاته في أدوار دفاعية يكون خطأ.