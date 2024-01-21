عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

هشام يكن يكشف سر تراجع أداء محمد النني

منتخب مصر
منتخب مصر

أكد هشام يكن، نجم منتخب مصر السابق، أن الفراعنة لديهم أعظم هجوم، مضيفا أن عمر كمال عبد الواحد لا يمتلك النزعة الدفاعية، وإمام عاشور يمكنه القيام بهذه المهمة.

txt

هشام يكن يفجر مفاجأة بشأن عودة محمد صلاح للمنتخب بعد سفره لإنجلترا


وأضاف هشام يكن، خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج على مسئوليتي، المذاع على قناة صدى البلد، أن المكان الذي يلعب فيه عمر كمال يختلف عن المكان اللي يجيد فيه.

وأكد هشام يكن، نجم منتخب مصر السابق، أن أحمد فتحي كان يمتلك القوة والصلابة الدفاعية، مشيرا إلى أن مروان عطية يمكنه سد الثغرة على الأطراف.

وعن سبب تراجع مستوى محمد النني لاعب منتخب مصر والمحترف في صفوف نادي أرسنال الإنجليزي، قال إن غيابه عن المشاركة في المباريات منذ فترة هو السبب في تراجع مستواه.

هشام يكن محمد النني الإعلامي أحمد موسى ارسنال الانجليزي امام عاشور عمر كمال عبد الواحد لاعب منتخب مصر منتخب مصر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تطور جديد بواقعة طلاق العوضي وياسمين عبد العزيز.. هل سيعود الثنائي؟

بأمر كلوب.. محمد صلاح يغادر معسكر منتخب مصر بأمم إفريقيا ويعود لـ ليفربول

الأرصاد تنشر خريطة الأمطار.. تحذير من منخفض جوي يضرب البلاد خلال ساعات

انتشار مكثف لرجال الأمن أمام منزل مرتضى منصور بالمهندسين والسبب مفاجأة| فيديو

قرار عاجل في أكبر قضية فساد بمطار القاهرة .. خاص

عواصف رملية خلال ساعات.. تحذير عاجل من الأرصاد للمواطنين.. تفاصيل

قرار عاجل في دعوى مرتضى منصور ضد برنامج رياضي شهير

التموين توجه نصيحة مهمة للمواطنين بشأن الذهب.. وهذا موعد استقرار الأسعار

موضوعات متعلقة

اتحاد الكرة يكشف موعد سفر محمد صلاح إلى إنجلترا

ترشيحاتنا

عائلات الرهائن الإسرائيليين ينصبون الخيام أمام منزل نتنياهو .. ماذا يحدث؟

مؤرخ: المصرى حريص على الاستقرار منذ القدم

هل تعسر الأمور يدل على غضب الله؟.. بـ10 حقائق و30 دعاء تنتهي معاناتك

أستاذ تاريخ: محمد علي حكم مصر بإرادة شعبية رغم اعتراض السلطان

النار ولعت تاني.. تجدد حريق قصر الكابريتاج بحلوان بعد إخماده| فيديو

لا يعلم.. أول تعليق لحملة ترامب الانتخابية على انسحاب منافسه ديسانتس


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

إعدام لويس السادس عشر ملك فرنسا بالمقصلة.. ماذا كانت تهمته؟

هنرجعه يشيل الكاس| التفاصيل الكاملة لمغادرة صلاح معسكر المنتخب.. هذا ما حدث في 12 ساعة

عينها مغمضة.. ظهور صادم لفنانة بريطانية شهيرة يثير جدلا| اعرف السبب

قبل العرض .. بوسترات فيلم "الرحلة 404" |صور

فيديو

إسلام إبراهيم: بحضر لفيلم جديد هقدم فيه شخصية الناس كلها بتحبها |خاص

رد الجميل.. فلسطينية تطلق اسم عبد الفتاح السيسي على مولودها

ظهرت بلوك لامع في joy awards.. ومفاجأة حول شيرين وحسام حبيب

ليلى علوي: واخدة بريك من الدراما عشان عايزة سينما أكتر |خاص

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: حين تصبح الحرب هي "الحل"!

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: عذاب الفقر وعذاب القبر

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: أنا الخائن الأول

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: الإنسان الحقيقي مكسب هذا الزمان

مونيكا وليم

مونيكا ويليام تكتب: الانتخابات الرئاسية والتوجهات الاستراتيجية

د. شروق شعبان خضر

شروق شعبان خصر تكتب: في شهر جبر الخواطر

إلهام أبو الفتح

إلهام ابو الفتح: مطلوب خطة تنفيذية لوثيقة مجلس الوزراء

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: عبيد الإخوان 16

اﻟﻤﺰﻳﺪ