هشام يكن يكشف سر تراجع أداء محمد النني

أكد هشام يكن، نجم منتخب مصر السابق، أن الفراعنة لديهم أعظم هجوم، مضيفا أن عمر كمال عبد الواحد لا يمتلك النزعة الدفاعية، وإمام عاشور يمكنه القيام بهذه المهمة.



وأضاف هشام يكن، خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج على مسئوليتي، المذاع على قناة صدى البلد، أن المكان الذي يلعب فيه عمر كمال يختلف عن المكان اللي يجيد فيه.

وأكد هشام يكن، نجم منتخب مصر السابق، أن أحمد فتحي كان يمتلك القوة والصلابة الدفاعية، مشيرا إلى أن مروان عطية يمكنه سد الثغرة على الأطراف.

وعن سبب تراجع مستوى محمد النني لاعب منتخب مصر والمحترف في صفوف نادي أرسنال الإنجليزي، قال إن غيابه عن المشاركة في المباريات منذ فترة هو السبب في تراجع مستواه.