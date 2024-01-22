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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

ناقد رياضي يضع محمد صلاح في موقف مُحرج برسالة شديدة اللهجة

محمد صلاح
محمد صلاح

علّق خالد بيومي الناقد والمحلل الرياضي، على موقف محمد صلاح نجم منتخب مصر من العودة لليفربول بعد الإصابة.

وكتب: “كنت أتمنى بقاء صلاح مع منتخبنا بعيدًا عن المشاركة، كدعم نفسي ومعنوي لفريق يحتاج إلى كل اسم من الأسماء الكبيرة”.

ووجّه له رسالة: “صلاح.. منتخبنا أهم من ليفربول، أهم من إصابتك، بقيمتك واسمك الكبير، كان من الممكن أن يأتي فريق طبي من فريقه ليفربول للعلاج للحفاظ على اللاعب أمام جماهيره في مصر”. 

وتابع: “فكرة أن نعرف الخبر من ليفربول قبل الاتحاد هي دليل على ضعف من يدير كرة القدم في مصر.  هناك أمثلة للاعبين استمروا مع منتخباتهم بعد الإصابة أقربها نصير مزراوي مع المغرب”. 

واختتم: “أعتقد أن مصر ومنتخبنا يحتاج إلى تضحية مهما كانت الأسباب.. بالتوفيق للمنتخب اليوم في أصعب وقت ولكننا نثق في كل أولاد مصر”. 

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