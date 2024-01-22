صلاح وغيره .. رسالة مثيرة من إعلامي شهير للاعبي منتخب مصر

وجه الإعلامي أمير هشام رسالة إلى لاعبي منتخب مصر قبل لقاء الرأس الأخضر في أمم أفريقيا.

وكتب هشام من خلال حسابه الشخصي على فيسبوك:" فرصة ذهبية لإثبات إن ده مش منتخب صلاح ولا غيره، اثبت انك قد المسؤولية وان انت قد اغلي وأقيم تي شيرت.

انتم قدها يارجالة وكلنا في ضهركم وبنعتبر ان بداية البطولة النهاردة ان شاء الله موفقين".



تتجه كتيبة منتخب مصر لكرة القدم لخوض المواجهة الحاسمة في دور المجموعات بكأس أمم إفريقيا أمام منتخب الرأس الأخضر مساء اليوم.

تنطلق أحداث هذه المواجهة المهمة في تمام العاشرة مساء اليوم الاثنين، بتوقيت القاهرة، والحادية عشرة بتوقيت مكة المكرمة.