سيد الألوان بامتياز.. الأسود يزين نجمات الوطن العربي في حفل Joy Awards

تألقت عدد كبير من نجمات الفن، بإطلالات متميزة ومتنوعة، خلال حضورهن حفلة توزيع جوائز Joy Awards، ضمن فعاليات موسم الرياض وقد شهدت سجادة ،اللافندر كاربت، إطلالات أنيقة وجذابة للنجمات الفن.

ولكن تصدر اللون الأسود الحفل من خلال اعتماد الكثير من الفنانات عليه، وكانت أبرزهن النجمة إسعاد يونس ياسمين صبري، ونيلي كريم وهنا الزاهد ،ودينا الشربيني.

لفتت الفنانة ياسمين صبري أنظار الجميع خلال في حفل توزيع جوائزJoy Awards، بسبب إطلالاتها الأنيقة الجذابة التي لاقت استحسان الجمهور، حيث ارتدت فستانا طويلا وأنيقا ممزوج باللون الأسود والذهبي؛ ليكشف عن جمالها ورشاقتها.



وأطلت الفنانة هنا الزاهد مرتدية فستانا باللون الأسود بتصميم مميز من ناحية الصدر، وفيونكة فى الوسط أبرزت رشاقتها وأنوثتها، واتسم التصميم بشق من الجانب كشف عن ساقيها.

وحرصت الفنانة دينا الشربيني، فى الحفل بإطلالة مميزة، إذ ارتدت فستانا طويلا وأنيقا باللون الأسود، وتميز الفستان بتصميم مختلف مكشوف من الظهر ليبرز جمال أنوثتها.

كما ظهرت الفنانة اسعاد يونس بإطلالة رائعة باللون الأسود بفستان طويل.

وتألقت الفنانة نيلي كريم بفستان اسود مفتوح من اعلي ومطرز من الامام.

ونرصد لكم أبرز الإطلالات باللون الأسود في حفل joy awards.