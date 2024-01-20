بالأحمر الناري.. كارمن بصيبص تستعرض رشاقتها بظهور لافت في حفل joy awards|شاهد

شاركت الفنانة كارمن بصيبص فى حفل joy awards ضمن فعاليات موسم الرياض، والذي يقام في المملكة العربية السعودية، ويضم الحفل مجموعة كبيرة ومتنوعة من الفنانين والفنانات.

وظهرت كارمن بصيبص، بإطلالة جريئة من توقيع المصمم اللبناني إيلي صعب، وتنسيق الاستايليست سيدرك حداد.



وتألقت كارمن مرتدية فستان شيفون باللون الأحمر طويل للغاية، تناسب مع ظهورها اللافت والمميز.

ومن الناحية الجمالية اعتمدت كارمن على الماكياج والألوان الترابية الناعمة المتناسقة مع لون بشرتها.



كما اختارت كارمن، أن تترك شعرها الأسود الطويل مُنسدلًا بين كتفيها بطريقة ناعمة وجذابة تتناسب مع ظهورها اللافت والمميز، ولم تبالغ في ارتداء الإكسسوارات والمجوهرات.

إليكم الصور:

الفنانة كارمن بصيبص