قصواء الخلالي: لا بد من وضع سياسة وخطة للاقتصاد خلال الفترة المقبلة

قالت الإعلامية قصواء الخلالي، إنه لابد من وضع سياسة وخطة لـ الاقتصاد المصري خلال الفترة المقبلة.

وأضافت قصواء الخلالي خلال تقديمها برنامج "في المساء مع قصواء" المذاع من خلال قناة "سي بي سي"، اليوم الأحد، أنه يجب كبح جماح التضخم وضخ المزيد من العملة وتحجيم السوق الموازي وغيرها من الإجراءات.

وأوضحت أنه يجب التخلي عن المنهجية القديمة في السياسة المصرية، ويجب أن تكون هناك خطة تدعم الدولة المصرية والمصريين.

ولفتت إلى أن الكيان الصهيوني يعيش أزمة سياسية داخلية؛ في ظل استمرار الصراع الدائر في غزة، متابعة: سياسة الولايات المتحدة الأمريكية "منهجية".