خبيرة تُحلل لغة جسد محمد صلاح أثناء المؤتمر الصحفي.. لماذا فتح يديه وأغلقهما؟| مفاجأة

في مؤتمر صحفي مثير وحافل بالعواطف، كشف النجم البارع محمد صلاح عن التحديات التي واجهها بسبب إصابته في العضلة الخلفية، التي حالت دون مشاركته في المباراة المقبلة للمنتخب المصري أمام كاب فيردي.

وتحدث صلاح بلغة حادة وواثقة، مُظهرًا تصميمه على تحقيق النجاح رغم التحديات.



قوة الإصرار في وجه الإصابة

وبالرغم من غيابه عن الملعب بسبب الإصابة، أبدى محمد صلاح تفاؤلًا وإصرارًا لا مثيل له على التحضير للمباراة القادمة.

وعلى الرغم من أن الإصابة كانت قوة دافعة للبعض للانخراط في حوارات سلبية، إلا أنّ صلاح استخدم تلك التحديات كفرصة لتعزيز روح الفريق وتحفيز زملائه.