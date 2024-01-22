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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الناس حقها تزعل|تعليق حاد من إبراهيم فايق على قرار عودة محمد صلاح لليفربول

الإعلامي إبراهيم
الإعلامي إبراهيم فايق

علّق الإعلامي إبراهيم فايق، على عودة محمد صلاح نجم منتخب مصر، للعلاج مع ناديه ليفربول الإنجليزي.

وقال خلال برنامجه التليفزيوني: "منتخب مصر أكبر من أي حد.. ومن حق الناس تزعل من سفر صلاح لكن إحنا منتخب جماعي مش منتخب لاعب".

ويلتقي منتخب مصر ضد الرأس الأخضر اليوم الإثنين في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الجولة الثانية بأمم إفريقيا 2023.

 

القناة الناقلة لمباراة مصر ضد الرأس الأخضر

ومن المقرّر أن تنقل مباراة مصر ضد الرأس الأخضر عبر شاشة قناة بي إن سبورت الناقل الحصري لبطولة أمم إفريقيا.

منتخب مصر يتعادل مع غانا

وتعادل منتخب مصر مع غانا 2/2 في المباراة التي جرت مساء الخميس الماضي، على ملعب فيليكس هوفويت بواني، ضمن لقاءات الجولة الثانية من المجموعة الثانية ببطولة كأس أمم أفريقيا 2023.

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