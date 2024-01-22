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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

إنذار لسكان المدن الساحلية.. تجنبوا الأنشطة البحرية خلال طقس اليوم

حالة الطقس في مصر
حالة الطقس في مصر

حذّرت هيئة الأرصاد الجوية، من وجود نشاط للرياح على مسطح البحر المتوسط، خلال حالة الطقس اليوم، الاثنين، تتسب في اضطراب بحركة الملاحة البحرية.

وقالت هيئة الأرصاد، إن ارتفاع الموج في البحر المتوسط، خلال الطقس اليوم، والذي يشهد تقلبات حادة، سوف يصل إلى 4 أمتار، محذرة من الملاحة البحرية في المتوسط خلال ساعات اليوم.

الطقس اليوم في مصر

وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية، أن الطقس اليوم، سوف يشهد حالة من عدم الاستقرار، تبدأ على غرب البلاد، ثم تمتد إلى باقى الأنحاء اعتبارًا من غدٍ الثلاثاء.

وأوضحت هيئة الأرصاد، أن البلاد تتأثر خلال الطقس اليوم، بمنخفض جوى على مسطح البحر المتوسط يجلب معه كتلة هوائية باردة ورطبة يصاحبه منخفض جوى فى طبقات الجو العليا، يؤدى إلى سقوط أمطار متفاوتة الشدة على مناطق من شمال البلاد، مشيرة إلى أن درجات الحرارة تشهد انخفاضاً على كافة الأنحاء بقيم تتراوح من (٥:٤ درجة مئوية ).

ويشهد الطقس اليوم، نشاطًا للرياح على بعض المناطق مما يزيد من الإحساس ببرودة الطقس.

وعن مناطق الأمطار المتوقعة، خلال الطقس اليوم، كالتالي:
-️ أمطار متوسطة الشدة تغزر مساء غدا على مناطق من ( السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى ).
- أمطار خفيفه قد تكون متوسطة على مناطق من ( السواحل الشمالية الشرقية ). 
- تكون الأمطار خفيفة مساء غدا على مناطق من جنوب الوجه البحرى ومدن القناة قد تمتد إلى مناطق من القاهرة الكبرى على فترات متقطعة .
 

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