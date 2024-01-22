صحيفة: ضغوط أمريكية أوروبية على إسرائيل لتسهيل دخول المساعدات إلى قطاع غزة

قالت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، في تقرير لها صباح اليوم الإثنين، إن هناك ضغوط على إسرائيل من أوروبا والولايات المتحدة لتسهيل دخول المساعدات الإنسانية لقطاع غزة بالوصول عبر قبرص إلى ميناء أشدود الإسرائيلي.

وبحسب تقرير "نيويورك تايمز" فإنه سيتم إرسال المساعدات الإنسانية من قبرص مباشرة إلى ميناء أشدود، ومن هناك ستذهب إلى معبر كرم أبو سالم.

وقال أحد المصادر المطلعة على التفاصيل للصحيفة إن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن أثار القضية خلال المحادثات التي أجراها أثناء زيارته لإسرائيل في وقت سابق من الشهر الجاري.

وبحسب مصدر أميركي وأوروبي، فأن الهدف من هذه الخطوة هو إيجاد بديل عملي لنقل المساعدات عبر مصر، بما يلبي مطلب إسرائيل بإجراء تفتيش أمني على جميع البضائع التي تدخل القطاع.

وتشير الصحيفة إلى أن خطوة صغيرة نحو فتح ميناء أشدود أمام المساعدات لغزة تمت يوم الجمعة الماضي، عندما أعلن البيت الأبيض أن إسرائيل وافقت على نقل شحنات الطحين إلى قطاع غزة عبر الميناء.

وفي الوقت نفسه، غرد وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون على حسابه على موقع X قائلا: "نحتاج إلى استمرار هذه الشحنات وأن يظل هذا الميناء مفتوحاً للمساعدات".