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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بينهم ضباط وجنود.. إسرائيل تعتقل 14 شخصا بشبهة الاتجار بتصاريح دخول الفلسطينيين

صدى البلد

قالت وسائل الإعلام الإسرائيلية، صباح اليوم الإثنين، إن سلطات الاحتلال الإسرائيلية، اعتقلت 14 شخصا، بينهم ضباط وجنود بجيش الاحتلال، بشبهة الاتجار بتصاريح دخول لفلسطينيين.

وبحسب صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، تم اعتقال 14 شخصا، من بينهم عدد من الضباط والجنود في الخدمة الاحتياطية والفعلية، للاشتباه في قيامهم بتبادل تصاريح الدخول إلى إسرائيل مع الفلسطينيين مقابل رسوم.

ووفقا للصحيفة فقد كشفت تحقيقات شرطة الاحتلال أن المشتبه به الرئيسي في القضية قام بتبادل تصاريح الدخول إلى إسرائيل من خلال ابنه، وهو جندي دائم يخدم بجيش الاحتلال، بحجة الدخول إلى إسرائيل للعمل الزراعي.

وأوضح التحقيق أيضا أن المشتبه به يدير شبكة من الوسطاء الفلسطينيين والإسرائيليين الذين كانت مهمتهم تحديد موقع الفلسطينيين المهتمين بالحصول على تصاريح دخول إلى إسرائيل، وجمع الأموال لهم.

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