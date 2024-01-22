في ذكرى شدوان| العمدة : التاريخ شاهد على بطولات مصر بهذه المعركة

قال اللواء عادل العمدة المستشار بالأكاديمية العسكرية للدراسات الأستراتيجية في الذكرى الـ54 معركة جزيرة شدوان، :"انها ملحمة من ضمن الملاحم التي أقامتها قواتنا المسلحة، بالتلاحم مع شعبها و ابنائها من كل الفئات و مختلف الاتجاهات".

مصر كانت في مرحلة فارقة في توقيت معركة جزيرة "شدوان"

وأضاف عادل العمدة خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر القناة الأولى، أن مصر دائماً في طليعة الدول التي تقدم من خلال شعبها بطولات و إنجازات عبر التاريخ، لافتاً إلى ان مصر كانت في مرحلة فارقة في توقيت معركة جزيرة "شدوان".



وتابع:"كنا في حرب الاستنزاف عام 1973، و كان هناك نجاحات متتالية، و كانت إسرائيل تريد كسر هذه النجاحات، و أستمرت المعركة لمدة 36 ساعة ، و أستطاع الشعب المصري و القوات المسلحة تحقيق نجاح منقطع النظير"