الإسكان: إنشاء محطة رفع مياه بنزلة عبدالله بأسيوط بطاقة 100ألف م3/ يوم |صور

قام المهندس أشرف فتحي محمود، مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التنمية وتطوير المدن للأزمات والكوارث، والمشرف على أعمال المرافق بالهيئة، بزيارة تفقدية بمدينة ناصر الجديدة " غرب أسيوط "، لمتابعة أعمال المرافق والبنية التحتية والطرق بالمدينة، يرافقه المهندس ياسر عبدالله، رئيس جهاز المدينة، ومسئولو الهيئة، والجهاز.

وخلال الزيارة، تم تقديم عرض تفصيلي عن المدينة، ومشروعات البنية التحتية ومنها :محطة الرفع الرئيسية لمأخذ مياه الهضبة بنزلة عبدالله بجوار محطة مياه أسيوط بطاقة تصميمة ١٠٠ ألف م٣/ يوم.

وأوضح المهندس ياسر رمضان، أن المرحلة الأولى لمحطة الرفع تبلغ ٢٠ ألف م٣/يوم، حيث تستقبل المياه العكرة من النيل عن طريق خطي سحب بقطر ١٠٠٠ مم بطول ٣٢٤ مترا داخل النيل، ويتم ضخ المياه من المأخذ إلى الرافع الأوسط ( البوستر ) أعلى جبل درنكة من خلال الخط الناقل بطول ١٩ كم قطر ١٠٠٠ مم، حيث تبلغ طاقة المحطة الكلية ١٢٠٠٠٠ م٣/ يوم، وطاقة المحطة كمرحلة أولى ٣٤٠٠٠م٣/ يوم، ويتم ضخ المياه من المحطة إلى الشبكة المغذية للمدينة.

وناقش مسئولو الإسكان موقف جميع مشروعات المرافق بالمدينة، والمعوقات التي تواجه التنفيذ لوضع حلول لها، ثم قاموا بعقد اجتماع مع شركات المرافق بالمدينة، ثم جولة تفقدية بالمدينة ومحطة التنقية.

وفي نهاية جولته بمدينة ناصر الجديدة، أشاد مساعد نائب رئيس الهيئة، بالمجهود المبذول بالمدينة، مؤكداً مواصلة الدعم للمدينة لتحقيق أكبر قدر من التنمية خلال فترة زمنية صغيرة.

كما قام مسئولو الإسكان بتفقد جميع خدمات قطاع المرافق بمدينة أسيوط الجديدة، حيث شملت الجولة المرور على محطة المياه بمدينة أسيوط الجديدة، ومحطة الصرف الصحي، ومأخذ المياه على النيل، وبعض مشروعات المرافق الجاري تنفيذها.

وشدد مساعد نائب رئيس الهيئة على تطوير منظومة عمل المرافق الحالية، وسرعة الانتهاء من كافة الملاحظات التي تم إصدار تعليمات بتلافيها.

