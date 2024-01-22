أستاذ تمويل واستثمار: زيادة النمو بالقطاع الصناعي مؤشر جيد للاستدامة

قال الدكتور هشام إبراهيم أستاذ التمويل والاستثمار، إن قطاع الصناعة من القطاعات المهمة للغاية للاقتصاد المصري، باعتباره واحدا من ضمن 3 قطاعات تعمل الحكومة على تطويرهم من خلال برنامج الإصلاح الاقتصادي في إطار الإصلاح الهيكلي.

وأضاف الدكتور هشام إبراهيم أستاذ التمويل والاستثمار، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «هذا الصباح» على فضائية «إكسترا نيوز»، أنه من الضروري أن يرتفع معدل النمو الفصلي بالقطاع الصناعي ويزداد لأنه يمثل الضمانة الأساسية لاستدامة النمو، مشيرا إلى أن قطاع الصناعة جنبا إلى جنب مع قطاع الزراعة يمثلون أهمية كبرى في ظل عدم استقرار القطاعات الأخرى.

وتابع الدكتور هشام إبراهيم أستاذ التمويل والاستثمار، أن قطاعي الزراعة والصناعة المنوط بهم توفير الكثير من فرص عمل، وتحقيق الدخل للمواطنين، إضافة لدورهم في زيادة القاعدة الإنتاجية، وبالتالي التقليل من الاستيراد وزيادة أرقام الصادرات.