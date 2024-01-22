السفير أحمد حجاج عن الأوضاع بالصومال : رسائل الرئيس السيسي قوية للداخل والخارج

قال السفير أحمد حجاج الأمين العام المساعد لمنظمة الوحدة الأفريقية سابقا، إن تصريحات الرئيس السيسي عن أن الصومال دولة عربية ولها حقوق طبقا لميثاق الجامعة العربية في الدفاع المشترك لأي تهديد لها، يعد ضمن رسائل قوية وجهها الرئيس السيسي أمس بالمؤتمر الصحفي الذي جمعه مع رئيس جمهورية الصومال بالقاهرة.

وأضاف «حجاج» في مداخلة هاتفية مع الإعلاميين باسم طبانة وسارة سراج ببرنامج «هذا الصباح» على فضائية «إكسترا نيوز»، أن رسائل الرئيس السيسي موجهة للداخل المصري وللخارج كذلك بالصومال والقارة الأفريقية، مشددا على ضرورة أن يزداد الشعب المصري اقتناعا أن العمل على أجهزة الدولة ونشر الشائعات سيؤدي إلى عدم استقرار الدولة والأمثلة كثيرة بالدول الأفريقية ومنها الصومال وغيرها من الدول الأفريقية.

وتابع أنه من الضروري التوجه لأفريقيا لنشر رسائل الرئيس السيسي، لافتا إلى أنه كان يعمل كأمين العام المساعد لمنظمة الوحدة الأفريقية بأديس أبابا في الفترة التي أشار إليها الرئيس بحديثه أمس.

