إسلام الشافعي: إثيوبيا تخالف القانون بما تفعله في الصومال

قال إسلام الشافعي الكاتب الصحفي، إن الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود، جاء أمس لمصر، من أجل مطالبة مصر بالوقوف بجوارها، موضحًا أن إثيوبيا بدأت تلعب أدوار خبيثة، وأن تواجدها على البحر الأحمر غير مريح.

وأضاف إسلام الشافعي خلال لقائه مع الإعلامية رشا مجدي ، في برنامج "صباح البلد" المذاع عبر فضائية "صدى البلد، أنه لا يوجد ما يسمى غرب الصومال، ولكن هذه الأرض تابعة لـ الصومال.

ولفت إلى أن الصومال دولة عربية، وإثيوبيا استغلت انشغال العالم بما يحدث من أحداث وقامت بعمل اتفاقية مع مكان تابع لـ الصومال ومع أشخاص ليس لهم الحق في توقيع هذه الاتفاقية، وأن هذا اعتداء ومخالفة للقانون الدولي.

وأشار إلى أن ما يحدث احتلال ومن الممكن أن يكون هناك حرب من الصومال، ضد إثيوبيا، وذلك بناء على تصريحات سابقة لـ الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود، وأن المجتمع الدولي ومجلس الأمن، يجب أن يتحرك لمنع ما تفعله إثيوبيا.

وتابع :" إثيوبيا تلعب دور الوكالة، وأن ما تفعله إثيوبيا مخالف للقانون".