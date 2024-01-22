أسعار الذهب الآن في مصر

يبحث عدد كبير من المواطنين، عن أسعار الذهب اليوم في مصر، إذ يعتبر الذهب الملاذ الآمن للاستثمار لدى كثير منهم، وهو مرتبط بالاقتصاد العالمي.

سعر الذهب الآن في مصر

يقدم موقع “صدى البلد”، نشرة مفصلة عن أسعار الذهب، حيث تشهد أسعار الذهب اليوم في مصر مستويات قياسية خلال هذه الفترة، خاصة منذ بداية 2024.

الذهب

سعر الذهب اليوم مصر

عيار 24

4068.5 جنيه بيع

4011.5 جنيه شراء

عيار 22

3729.5 جنيه بيع

3677.25 جنيه شراء

عيار 21

3560 جنيه بيع

3510 جنيه شراء

عيار 18

3051.5 جنيه بيع

3008.5 جنيه شراء

عيار 14

2373.25 جنية بيع

2340 جنية شراء

عيار 12

2034.25 جنية بيع

2005.75 جنية شراء

جنيه ذهب

28480 جنية بيع

28080 جنية شراء

أونصة

2031 $ دولار بيع

2030 $ دولار شراء



سعر الذهب اليوم في مصر

الذهب

سعر الذهب اليوم بالمصنعية

وعند شراء الذهب المستعمل؛ يبدأ سعر مصنعية الجرام من 25 جنيها، فيما قد يتراوح بين 80 و150 جنيها في بعض محلات الصاغة، يبدأ سعر المصنعية على الجرام من 6-10% من السعر المجرد .

مصنعية سبائك الذهب، يتم حسابها بداية من نحو 35 جنيها فيما فوق، والسبائك حتى 100 جرام، وتعامل معاملة المشغولات، ويبحث الكثير عن سعر الذهب خاصة عند شراء الشبكة.