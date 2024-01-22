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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بعد وعده بإنهاء الصراع في أوكرانيا.. الكرملين يكشف حقيقة وجود اتصال مع ترامب

ترامب وبوتين
ترامب وبوتين

أكد الكرملين، اليوم الاثنين، أنه لم يكن على اتصال بالمرشح الرئاسي الأمريكي دونالد ترامب بشأن تسوية الصراع في أوكرانيا.

وقال المتحدث باسم الكرملين، ديمتري بيسكوف، إن القيادة الروسية ليس لديها أي فكرة عن كيفية تخطيط ترامب لحل القضية في حالة فوزه.

وعد الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، اليوم الأحد، بأنه سينهي الصراع الأوكراني قبل تنصيبه.

وقال ترامب، خلال تجمع حاشد في نيو هامبشاير: «سنحل هذه الحرب الرهيبة بين روسيا وأوكرانيا قبل أن أتولى منصبي».

وأشار الرئيس الأمريكي السابق، مرة أخرى إلى أنه "يعرف جيدا" الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ، ويعرف أيضا فولوديمير زيلينسكي.

ووعد قائلا: "سوف نحل هذا الأمر".

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