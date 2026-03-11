قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
فينيسيوس مهاجمًا.. تشكيل ريال مدريد أمام مانشستر سيتي بدوري أبطال أوروبا
في ليلة 22 رمضان.. آلاف المصلين يحيون التراويح بالقراءات المتواترة في الجامع الأزهر
بايرن ميونخ يفتقد خدمات «ديفيس وموسيالا وأوربيج».. لهذا السبب
الرئيس الإيراني: السبيل الوحيد لإنهاء الحرب هو الاعتراف بالحقوق المشروعة لإيران
القيادة المركزية الأمريكية: إيران لم تسقط أي مقاتلة أمريكية
قرار جمهوري بتشكيل المجلس القومي لحقوق الإنسان لمدة أربع سنوات
دوي صافرات الإنذار وسط إسرائيل وفي القدس والضفة الغربية بعد موجة صواريخ إيرانية
روسيا تقدم مشروع قرار لمجلس الأمن الدولي لوقف الحرب على إيران
رحيل قارئ شطورة.. وفاة الشيخ عبدالبديع عباس بعد 70 عاما في خدمة القرآن بسوهاج
خالد الجندي: الرأي الآخر ليس خطرًا.. وسليمان علمنا أن الرزق الحقيقي هو التوفيق للعمل الصالح
1600 جنيه على البطاقة.. كيف تحصل على منحة التموين بعد زيادتها؟
الصحة العالمية: 18 هجوما على مرافق صحية في إيران منذ بدء الحرب
برلمان

بين الأمان والعائد.. كيف ينظم القانون استثمار أموال التأمينات الاجتماعية؟

حسن رضوان

منح قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية صلاحيات واسعة لاستثمار أموال المعاشات، من خلال إنشاء شركات مساهمة وصناديق استثمار، إلى جانب تأسيس صندوق للاستثمارات العقارية، بما يسهم في تحقيق عوائد مالية تدعم قدرة الهيئة على الوفاء بالتزاماتها تجاه أصحاب المعاشات والمستحقين.

إنشاء شركات مساهمة لاستثمار أموال التأمينات

ونصت المادة (17) من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات على جواز قيام الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية بتأسيس شركات مساهمة بمفردها أو بالشراكة مع جهات أخرى، وذلك وفقًا لأحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة وشركات الشخص الواحد، شريطة ألا يتعارض ذلك مع الأهداف الأساسية للهيئة.

ويهدف هذا التوجه إلى توسيع نطاق الاستثمار وتنويع أدواته بما يحقق عوائد مالية مستقرة تسهم في دعم منظومة التأمينات الاجتماعية.

صندوق للاستثمارات العقارية

كما نصت المادة (18) من القانون على إنشاء صندوق للاستثمارات العقارية تابع للهيئة، وفقًا لأحكام قانون سوق رأس المال، على أن يصدر رئيس الجمهورية القرارات اللازمة لتخصيص الأصول العقارية المملوكة للدولة لصالح الهيئة.

ويتم تقييم هذه الأصول من خلال لجنة تُشكل بقرار من رئيس مجلس الوزراء، بما يضمن تحديد قيمتها العادلة وإدارتها بصورة تحقق أفضل عائد استثماري.

اختصاصات مجلس أمناء استثمار أموال التأمينات

وحدد القانون عددًا من الاختصاصات لمجلس أمناء استثمار أموال التأمين الاجتماعي، أبرزها وضع السياسة الاستثمارية العامة لصندوق الاستثمار والإشراف على تنفيذها، بما يضمن تنمية الموارد المالية للهيئة.

كما تشمل اختصاصاته وضع الخطط والبرامج الاستثمارية مع مراعاة عدد من الضوابط، من بينها توفير السيولة اللازمة لصرف المستحقات التأمينية، واستثمار نسبة لا تقل عن 75% من احتياطيات الأموال في أذون وسندات الخزانة العامة، مع إمكانية تخفيض هذه النسبة وفق ضوابط محددة.

تنويع الاستثمارات والحفاظ على قيمة الأموال

ويلزم القانون مجلس الأمناء بتنويع المحفظة الاستثمارية بين أدوات الاستثمار المختلفة، مع تخصيص نسبة للاستثمارات الاجتماعية، على أن لا يقل العائد الاستثماري عن سعر الخصم الاكتواري، بما يضمن الحفاظ على القيمة الحقيقية لأموال التأمينات.

كما يراعي المجلس الطاقة الاستيعابية لأسواق رأس المال وتأثير تدفقات أموال التأمينات عليها، إلى جانب تحديد الحدود القصوى للتكاليف والمصروفات التشغيلية والاستثمارية.

مهام تنظيمية ورقابية

ويتولى مجلس الأمناء كذلك إعداد مشروع الموازنة السنوية لصندوق الاستثمار، ورفع تقارير دورية لمجلس إدارة الهيئة حول نشاط الصندوق وأدائه، إضافة إلى مراجعة الحسابات الختامية الخاصة به.

كما يتضمن اختصاصه اقتراح الهيكل التنظيمي وجدول الوظائف للصندوق، وترشيح أمين الحفظ ومديري الأصول ومتابعة أدائهم، إلى جانب أي مهام أخرى يتم تحديدها بقرار تشكيل مجلس الأمناء.

ويستهدف هذا الإطار التشريعي تعزيز كفاءة إدارة أموال التأمينات واستثمارها بشكل يحقق عوائد مستدامة تدعم استقرار منظومة المعاشات على المدى الطويل.

رسميا.. مجلس الوزراء يقرر موعد إجازة عيد الفطر المبارك

التبكير بسبب العيد .. الحكومة تقرّر صرف مرتبات شهر مارس 2026 في هذا الموعد

الحكومة توضح| موعد الإعلان الرسمي عن زيادة المرتبات.. والقيمة النهائية للحد الأدنى للأجور

تحري الدقة.. بيان توضيحي لأزمة جيهان الشماشرجي بعد اتهامها بالسرقة

5 أيام إجازة متتالية.. الحكومة تعلن موعد عطلة عيد الفطر رسميًا

محافظ بني سويف يستمع لمطالب واحتياجات أهالي سمسطا

في يومها العربي.. المكتبات العربية منارات للمعرفة وجسور تربط التراث بالمستقبل

الفاريز يقطع الشائعات ويجيب على السؤال المتكرر : هل ينتقل الى برشلونة الصيف المقبل ؟

استفزوني بس شاطرين.. أول تعليق من هدى الإتربي على الكاميرا الخفية

ارتفاع سعر بنزين 98 في السعودية.. تفاصيل ‏

ميرهان حسين تخطف الأنظار بإطلالة رمضانية

7.64 مليون دولار .. مرسيدس ‏تتغرّم لإخفاء معلومات بطاريات السيارات ‏الكهربائية

أحمد عاطف آدم يكتب: ظِلال الطمأنينة في هجير الغربة

ياسر ابراهيم عبيدو يكتب: عهد "مجتبى" ومعادلة الردع الجديدة

د.نجلاء شمس تكتب: عدالة سبقت مواثيق العالم

د. محمد حسونة يكتب: التحول الكبير في سوق العمل

خالد الشناوي يكتب: تعالى معي إلى جبل المقطم

