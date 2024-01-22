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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

هيئة الإغاثة الكاثوليكية الأمريكية تشكر وزارة التموين على توفير المساعدات لأهالي غزة

صدى البلد

استقبلت اللجنة العامة للمساعدات الأجنبيةالتابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية شون كالهان - رئيس هيئة الإغاثة الكاثوليكية بالولايات المتحدة الأمريكية والوفد المرافق له.

ووجه رئيس هيئة الإغاثة الكاثوليكية الأمريكية الشكر للحكومة المصرية لجهودها في تقديم المساعدات لقطاع غزة وتقديم الشكر للجنة العامة للمساعدات الأجنبية على جهودها ودعمها لهيئة الإغاثة الكاثوليكية في مصر.

كما قدم رئيس هيئة الإغاثة الكاثوليكية الشكر لـ الدكتور على المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية لما بذله من جهد ودعم ومساندة في تقديم كافة المساعدات وتسهيل كافة الإجراءات المطلوبة في توصيل المعونات لقطاع غزة.

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يذكر أن هيئة الإغاثة الكاثوليكية هي هيئة خيرية تعمل لأهداف إنسانية وغير تجارية على أوسع نطاق ممكن في النواحي الاجتماعية الخيرية وتنمية نشاط المجتمع وتقديم المساعدات للجمعيات والمؤسسات المتخصصة في النواحي الاجتماعية والتنموية، وذلك من خلال المَهمَات والتوريدات والسيارات المُقدَّمة من الهيئة لتنفيذ برنامجها.

وبدأت الهيئة أعمالها في جمهورية مصر العربية في عام 1956 بدعوة من رئيس الجمهورية كمنظمة إغاثية لدعم ضحايا حرب السويس.

كما قامت هيئة الإغاثة الكاثوليكية بالتعاون مع لجنة المساعدات الأجنبية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية بتقديم مساعدات إنسانية لقطاع غزة وهي كالتالي :-

- عدد 9900 بطانية – عدد 6760 مرتبة – عدد 900 حصيرة – عدد 4800 خيمة علي مرحلتين .

حضر اللقاء العميد خالد شرف مساعد وزير التموين للتخطيط والتنمية والشئون المالية والإدارية، و احمد فتحي نائب رئيس مجلس ادارة اللجنة العامة للمساعدات الاجنبية.

ووجه خالد شرف مساعد الوزير الشكر والإمتنان لرئيس هيئة الإغاثة الكاثوليكية  على جهود الهيئة وعلى دعمها للمساعدات الإنسانية اللازمة لأهلنا في قطاع غزة.

كما حضر اللقاء كل من  الدكتور المستشار القانوني للجنة وقيادات اللجنة العامة للمساعدات.

وحضر من جانب هيئة الإغاثة الكاثوليكية كل من، كريغ ألينسو اندبي مدير السياسات والتشريعات لهيئة الإغاثة، وهاني حسن محمـد المدير الإقليمي لهيـئة الإغاثة، ودينا رفعت ماهر ممثل هيئة الإغاثة في مصر، وعدد من ممثلي هيئة الإغاثة الكاثوليكية.

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