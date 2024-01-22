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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

امرأة بأفكار شيطانية.. شابة تفجر منزل حبيبها السابق بقنبلة غاز |تفاصيل

صدى البلد

كشف مقطع فيديو صادم عن حالة انتقام بشعة قامت خلالها امرأة بإلقاء قنبلة خارج الباب الأمامي لمنزل صديقها السابق، مما تسبب في انفجار كرة نارية ضخمة بمنزل الضحية.

وبحسب صحيفة “ديلي ستار” البريطانية، أشعلت لورين ماري تالبوت، التي كانت تعمل سابقًا في نورثامبتون شمال غرب لندن، عدة حرائق داخل منزل شريكها السابق الواقع في شارع شيلي في كينغسلي، بمقاطعة نورثانتس،  قبل أن تتسبب في انفجار خارج منزل شريكها في حوالي الساعة 8 مساءً يوم 18 يونيو 2023.

لقطات كاميرات المراقبة من داخل المبنى المسطح أظهرت المرأة البالغة من العمر 39 عامًا، وهي ترفع غطاء رأسها، لتزرع علبة الغاز خارج الباب الأمامي لمنزل حبيبها السابق  بعد أن فشلت في تمريرها عبر فتحة صندوق البريد المتواجدة بباب الضحية.

أدى الانفجار إلى فتح بابين، مما أدى إلى تشقق الجدران وإحداث أضرار هيكلية وحرق السجادة.

 وعندما وصلت فرق الإطفاء لإخمادها، وجدت كتابة على الحائط تقول "هذه الشقة يمكن أن تحترق في الجحيم"، وفقا لشرطة نورثانتس.

شيطان فيديو فيديو صادم

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