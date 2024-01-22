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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

بعد قرار حظرهم من البلاد.. كلب بيتبول ينتقم من رئيس وزراء بريطانيا

صدى البلد

في مشهد يعبر عن غضب مربيي كلاب البيتبول بعد حظر تربيتهم بريطانيا، قرر مربي بيتبول منح كلبه الفرصة لغرس أسنانه في دمية تشبه رئيس وزراء بريطانيا "ريشي سوناك" بعد تنفيذه قرر حظر كلاب البيتبول بسبب شرستهم وخطورتهم ببريطانيا. 

وأظهر المقطع، الذي حصد أكثر من 105.000 إعجاب، كلب بيتبول وهو ينتظر بفارغ الصبر لعبته الجديدة، وهي  عروسة محشوة تشبه رئيس الوزراء.

وشوهد الكلب وهو يقضي وقتًا ممتعًا في نهش دمية رئيس الوزراء ، حيث تم تصويره وهو يمضغ بسعادة ويركض حول المنزل بالدمية التي تباع بسعر 17.99 جنيهًا إسترلينيًا من شركة Pet Hates Toys.

ومع ذلك، فإن القواعد الجديدة المتعلقة بامتلاك كلب البيتبول، التي ستدخل حيز التنفيذ اعتبارًا من 1 فبراير، ستجعل من امتلاك كلب غير مسجل "يتناسب إلى حد كبير" مع تعريف الحكومة للسلالة جريمة جنائية.

بيتبول حظر كلاب البيتبول كلاب البيتبول ريشي سوناك

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