الخارجية الإيرانية: وضع الخطوط العريضة لخارطة الطريق بين القاهرة وطهران

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، إنه تم تحديد خارطة طريق لمواصلة المفاوضات بين مصر وإيران لاستعادة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، وفقا لوكالة “فارس” الإيرانية.

وقال “الكنعاني”، في مؤتمر صحفي اليوم، الإثنين، "لقد حققنا تقدما جيدا في العلاقات الثنائية، والمشاورات إيجابية"، مضيفا أن الاجتماعات السابقة بين المسؤولين الإيرانيين والمصريين تشير إلى "الأجواء الإيجابية الجديدة".

وأضاف "تم وضع الخطوط العريضة لخارطة الطريق في ضوء المراسيم الرئاسية والاجتماعات المباشرة وكذلك المحادثات الهاتفية، لمواصلة المناقشات حول تسوية النقاط العالقة والتقارب النهائي بين طهران والقاهرة".

واختتم المتحدث باسم الخارجية الإيرانية: "نحن متفائلون بأننا سوف نمضي قدما في العلاقات بين البلدين"، لافتا إلى أن هناك مجالات مشتركة لإجراء محادثات بشأنها بين مصر وإيران.

وفي السنوات الأخيرة، أعلنت إيران استعدادها لإصلاح العلاقات مع مصر من خلال تسوية الخلافات حول بعض القضايا.

وعلى هامش القمة العربية الإسلامية المشتركة التي عقدت في العاصمة السعودية الرياض منتصف نوفمبر الماضي، عقد رئيسا إيران ومصر اجتماعا هو الأول من نوعه منذ 45 عاما.

وخلال اللقاء، أبلغ الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن طهران ترحب بإحياء العلاقات الدبلوماسية مع القاهرة، مضيفا أن بلاده لا ترى أي عقبة كبيرة في هذا الصدد.

ومن جانبه، أكد السيسي أن القاهرة لديها إرادة سياسية لإقامة "علاقات حقيقية" مع طهران.

وعلى جانب آخر، ذكرت وسائل إعلامية، أنه من المتوقع أن يزور وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان القاهرة خلال الأيام المقبلة.