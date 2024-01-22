بعد انتهاء الأزمة.. هدية من إيران إلى باكستان

قدم سفير إيران في الرياض، علي رضا عنايتي، هدية لنظيره الباكستاني، أحمد فاروق، في أعقاب انتهاء الأزمة بين البلدين وعودة العلاقات.

ونقلت وكالة "إرنا" الإيرانية عن عنايتي، أنه التقى بفاروق في مقر السفارة الإيرانية في الرياض، حيث قدّم خلال هذا اللقاء هدية لنظيره الباكستاني مكتوب عليها "لا إله إلا الله" و"محمد رسول الله".

يأتي ذلك في أعقاب اتفاق أعضاء مجلس الوزراء في باكستان، يوم الجمعة الماضي، على استئناف العلاقات الدبلوماسية الكاملة مع إيران، وإعادة سفيري البلدين.

وكانت وسائل إعلام باكستانية قد ذكرت أن حكومة باكستان قررت إنهاء الأزمة مع إيران وإعادة العلاقات الدبلوماسية الكاملة معها.

وأعلنت الخارجية باكستان أن وزيرها، جليل عباس جيلاني، حث على توثيق التعاون بشأن القضايا الأمنية في مكالمة مع نظيره الإيراني اليوم، الجمعة.

ووفقا لوكالة "رويترز"، أعرب جيلاني، عن استعداد بلاده للعمل مع إيران بشأن جميع القضايا.

وجاءت محادثة زعيما البلدين المجاورين بعد يوم من إطلاق باكستان ضربات انتقامية على ما قالت إنها أهداف متشددة في إيران ردا على ضربات طهران هذا الأسبوع التي تستهدف ما أسمته قواعد المسلحين في باكستان.