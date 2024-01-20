مصر: العلاقات مع إيران تسير بوتيرة مُنضبطة.. والتفاعل الأمريكي مع الأزمات بالمنطقة يتزايد

قال السفير أحمد أبو زيد، المتحدث باسم وزارة الخارجية، إن العلاقات المصرية الإيرانية تسير بوتيرة مُنضبطة، مؤكدًا أن هناك لقاءات واتصالات على أكثر من مستوى.

وأضاف أحمد أبو زيد خلال اتصال هاتفي، مع الإعلامية قصواء الخلالي خلال تقديمها برنامج "في المساء مع قصواء" المذاع من خلال قناة "سي بي سي"، اليوم السبت، أن العلاقات المصرية الأوروبية كبيرة ومهمة ومتشعبة والاتصالات الأخيرة تستهدف التعامل مع الوضع في غزة.



وأشار إلى أن التفاعل الأمريكي مع الأزمات بالمنطقة يتزايد مع الوقت، وزيارات المسئولين الأمريكيين إلى مصر تأتي في إطار الحرص على الاطلاع على تقييمات الرئيس السيسي.