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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

في ذكراه.. قصة وفاة ماهر العطار واللحظات الأخيرة بحياته

ماهر العطار
ماهر العطار

تحل اليوم الإثنين 22 يناير، ذكرى ميلاد الفنان الراحل ماهر العطار ، الذي ولد بمثل هذا اليوم عام 1938، ورحل عن عالمنا في 3 مايو عام 2021، عن عمر يناهز 83 عامًا.

 

اللحظات الأخيرة فى حياة ماهر العطار

وكان أحمد ابن الفنان ماهر العطار ، كشف عن تفاصيل اللحظات الأخيرة فى حياة والده الذى توفي فى مستشفى معهد ناصر.

وكشف أحمد ماهر العطار في تصريحات سابقة لموقع صدى البلد الإخباري، عن اللحظات الأخيرة فى حياة ماهر العطار قائلا: والدى لم يكن يشتكى من أى آلام صعبة فى حياتى إلا أن فى الأيام القليلة الماضية شعر بالألم وتعب وضيق فى التنفس.

وأوضح: صاحب ضيق التنفس، ارتفاع فى درجة الحرارة وتم نقله إلى مستشفى أبو الريش وفور معرفة وزارة الصحة بالأمر عن طريق الفنان أشرف زكى الذى كان متابعا لحالة الفنان الراحل قررت الوزارة نقلة إلى مستشفى معهد ناصر.

وتابع: مكثت فى المستشفى ما يقرب من بضعة أيام وتوفى والدي وترك لمحبيه إرثا من الفن والابداع الذى كان يعشقه طوال حياته.

 

مشوار ماهر العطار

ماهر العطار يعد واحدا من أهم فنانى الزمن الجميل وشارك فى عدة أفلام منها "احترس من الحب، والنغم الحزين، وبنات بحري".

وتألق فى مجال الغناء، ومن أهم أعماله "بلغوه، داب داب، دوبوني الغمزتين"، إضافة إلى أغنيته الشهيرة "افرش منديلك ع الرملة"، وتولى منصب نقيب المهن الموسيقية أكثر من مرة.

وأنجب ماهر العطار، بنتا وولدا، وعملت ابنته ريهام في مجال الإرشاد السياحي، أما ابنه أحمد العطار فأكمل مشوار والده الفنى، وقدم عددا من الأغانى إلا أنها لم تحقق نجاحا كبيرا مثل أغاني والده.

 

حياة ماهر العطار

ولد  ماهر العطار عام 1939 بحي باب الشعرية بمحافظة القاهرة، حصل على بكالوريوس التجارة عام 1965، ثم دبلوم المعهد العالي للموسيقى العربية عام 1960.

 

أفلام ماهر العطار

وكانت بداية شهرة ماهر العطار  من خلال أغنية بلغوه مع الملحن محمد الموجي، ليقتحم بعد ذلك مجال التمثيل، حيث شارك بدور صغير في فيلم أنا وأمي عام 1957.

إنطلاقه ماهر العطار الحقيقية كانت حين شارك بفيلم إحترسي من الحب عام 1959 .

ثم  شارك ماهر العطار  في عدة أعمال من أبرزها النغم الحزين، لقاء الغرباء، عُرف أيضاً بنشاطه النقابي وتولى مناصب نقابية في نقابة الموسيقيين أكثر من مرة.

 

أغانى ماهر العطار

من أشهر أغاني الفنان ماهر العطار : داب قلبي، قلبي سألته عليك، الصبر طيب ، حيث  تعاون مع عدد كبير من الملحنين، بينهم الموسيقار محمد الموجي.

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