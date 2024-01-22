عمر مرموش ضمن التشكيل المثالي للجولة الثانية ببطولة كأس الأمم الإفريقية

حقق عمر مرموش، اللاعب الواعد في صفوف منتخب مصر، إنجازًا بارزًا بتضمين اسمه ضمن التشكيل المثالي للجولة الثانية من دور المجموعات في بطولة كأس أمم أفريقيا 2023.

يأتي هذا التكريم بعد أداء مميز لمرموش وتسجيله هدفًا خلال مواجهة منتخب مصر مع غانا.

التشكيل المثالي يضم لاعبين من مختلف المنتخبات، مما يبرز الأداء اللافت للنظر في تلك الجولة.

مرموش، الذي يظهر بشكل بارز في التشكيل، يعكس بفخر تألقه وتسجيله لهدف هام لصالح الفراعنة.

يُتوقع أن يستمر الاهتمام بأدائه خلال مواجهة المنتخب المصري القادمة أمام كاب فيردي، في إطار الجولة الأخيرة من دور المجموعات، حيث يسعى الفريق لتحقيق الفوز وضمان التأهل للمراحل التالية في مشوار البطولة.