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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

الظروف صعبة.. كريم فهمي يكشف عن توقعاته لمباراة مصر وكاب فيردي

كريم فهمي
كريم فهمي

كشف النجم كريم فهمي عن توقعاته لنتيجة مباراة منتخب مصر اليوم،ضد منتخب كاب فيردي في الجولة الثالثة من دور المجموعات بكأس الأمم الإفريقية 2023.

وقال كريم فهمي في تصريح خاص لصدى البلد :"المباراة صعبة ومصيرية ولكن أتوقع فوز المنتخب المصري على الرغم ان الظروف صعبة للغاية".


مصر والرأس الأخضر:

يدخل منتخب مصر اليوم، مباراة مصيرية ضد منتخب كاب فيردي في الجولة الثالثة من دور المجموعات بكأس الأمم الإفريقية 2023.

ويحتل منتخب مصر وصافة المجموعة برصيد نقطتين خلف كاب فيردي الذي ضمن التأهل برصيد 6 نقاط كاملة من مباراتين.

إصابة خلال مشاركته مع منتخب مصر في مباراة غانا، في لقاء الجولة الثانية من المجموعة الثانية من بطولة كأس الأمم الإفريقية المقامة في كوت ديفوار.

 

وأعلن الاتحاد المصري لكرة القدم، إصابة محمد صلاح بشد في العضلة الخلفية ليغيب عن الفراعنة في مباراة كاب فيردي القادمة، ثم مباراة الدور ثمن النهائي من البطولة، حالة تأهل المنتخب المصري.

وأكد الاتحاد المصري لكرة القدم، مغادرة اللاعب محمد صلاح قائد منتخب مصر إلى ليفربول من أجل التأهيل الطبي بشكل رسمي.

وكان الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي، أعلن أن محمد صلاح، قائد المنتخب المصري، سيخضع للتأهيل من إصابته مع منتخب مصر خلال مباراة غانا في كأس الأمم الأفريقية، مع طبيب نادي ليفربول، مشيرًا إلى مغادرته معسكر منتخب مصر في البطولة.

تشكيل منتخب مصر المتوقع
ووفقًا للمعطيات الحالية وتوقعات المحللين، فإن أحمد سيد زيزو قد يكون بديل محمد صلاح في المنتخب.

وفي الأغلب، سيكون تشكيل منتخب مصر المتوقع..

محمد الشناوي في حراسة المرمى 
الدفاع: محمد عبد المنعم - أحمد حجازي - أحمد فتوح - عمر كمال.
الوسط: حمدي فتحي - مروان عطية - إمام عاشور.
الهجوم: زيزو وعمر مرموش ومصطفى محمد.

وسيعتمد فيتوريا على أوراق رابحة على الدكة أهمها تريزيجيه ومصطفى فتحي الذي لعب بديلا لصلاح المباراة الماضية.

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