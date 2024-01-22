عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

تمنح الأمل بالقضاء على المرض.. أول حملة تطعيم ضد الملاريا بلقاحات جديدة

صدى البلد

بدأت اليوم أول حملة تطعيم بلقاحات جديدة ضد الملاريا في العالم، مما أثار الآمال في القضاء على المرض الذي ينقله البعوض في يوم من الأيام. 

ووفقاً لتقريرنشرته صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، سيتم توزيع ما يقرب من 30 مليون جرعة على مدى الأشهر القليلة المقبلة في منطقة جنوب الصحراء الكبرى في أفريقيا، بدءا من الكاميرون.

 وتستعد أكثر من اثنتي عشرة دولة، بما في ذلك أوغندا وكينيا وغانا، للشروع في حملات التطعيم الخاصة بها في عام 2024.

وأشاد كبار الخبراء بهذه المبادرة باعتبارها علامة فارقة في السعي المستمر منذ عقود لمكافحة الملاريا، وهو المرض الذي يقتل 600 ألف شخص كل عام. 

ويعد الملاريا مرض يسببه طفيل ينتقل إلى البشر عن طريق لدغة بعوضة مصابة.

يمكن أن تشمل العلامات التحذيرية المبكرة الحمى والقشعريرة والصداع وآلام العضلات والتعب والغثيان.

 ومع العلاج، فإن معظم الحالات ليست قاتلة، ولكن في المرحلة الشديدة، يؤدي المرض بسرعة إلى الوفاة، فيما تمت الموافقة على لقاحين للملاريا في السنوات الثلاث الماضية.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

يبدأ الخميس المقبل | إعلان مهم من الكهرباء بشأن تخفيف الأحمال

اتفرج ببلاش|9 قنوات مجانية لـ مشاهدة مباراة مصر والرأس الأخضر

ياسمين عبدالعزيز تخطف الأنظار في أول ظهور بعد طلاقها من العوضي| شاهد

48 ساعة قاسية.. طقس سيئ وأمطار عشوائية متفاوتة تضرب القاهرة وبعض المحافظات

تشكيل مصر أمام كاب فيردي| 3 وجوه جديدة وبديل صلاح "الورقة الرابحة"

أمطار غزيرة تغرق بعض المناطق غدا.. والأرصاد تحذر

بشائر الخير| 700 ألف طن من السكر في الأسواق.. وهذه أسعاره الرسمية

ياسمين عبد العزيز تثير الجدل حول تنبؤات ليلى عبد اللطيف بزواجها

موضوعات متعلقة

47 شخصا تحت الأنقاض بعد انهيار أرضي في الصين

خسرت فلوسها وروحها|شابة ذهبت لتركيا لإنقاص الوزن فعادت لوطنها في كفن

بعد قرار حظرهم من البلاد.. كلب بيتبول ينتقم من رئيس وزراء بريطانيا

امرأة بأفكار شيطانية.. شابة تفجر منزل حبيبها السابق بقنبلة غاز في بريطانيا|تفاصيل

فيروس كونا الجديد| النساء أكثر عرضة للإصابة من الرجال في بريطانيا

مراهق أمريكي يسحل معلمته ويضربها .. والسبب غريب

مات عشان مهووس.. نمر يفترس رجلا قفز لعرينه في حديقة حيوان بالهند

غدا.. انطلاق أولى حلقات الموسم الجديد من برنامج «كلام ستات» لـ شيريهان أبو الحسن

ترشيحاتنا

اشتباكات ضارية بين عناصر المقاومة وجنود الاحتلال في شمال غزة

توفيقك يارب.. أشرف بن شرقي يوجه رسالة إلى منتخب مصر

30 دقيقة| التعادل يسيطر على مباراة مصر والرأس الأخضر بأمم أفريقيا

أكسيوس تكشف مقترحا إسرائيليا لإطلاق سراح الرهائن ووقف القـ تال

أكسيوس تكشف عن مقترح إسرائيلي لإطلاق سرائح الرهائن ووقف الحرب

شاهد.. كريم فؤاد يكشف عن أصعب مباراة خلال مسيرته


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تحديث ساعة يوم القيامة غدا.. ما رمزيتها وكيف تعمل؟

تعليق صادم من ناقد موضة على فستان شيرين عبد الوهاب في JoyAward| شاهد

بسبب قط.. 300 ألف شخص طالبوا بطرد سائق روسي |فيديو

تحذير .. أطعمة غير متوقعة تسبب الإجهاض

فيديو

اتفاقية الرورو .. خط بحري بين مصر وإيطاليا لتسهيل نقل البضائع

غياب صلاح والنني.. تغييرات بالجملة في تشكيل منتخب مصر ضد الرأس الأخضر

راجل بجد.. ميسرة تعرض الزواج على الصحفي الفلسطيني وائل الدحدوح

أمطار خلال ساعات.. تحذير من منخفض جوي ورياح تضرب المحافظات |فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د صابر حارص يكتب: خطورة غياب المعيارية في البحوث العلمية

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: اشتعال المدخل الجنوبي للبحر الأحمر

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: حين تصبح الحرب هي "الحل"!

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: عذاب الفقر وعذاب القبر

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: أنا الخائن الأول

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: الإنسان الحقيقي مكسب هذا الزمان

مونيكا وليم

مونيكا ويليام تكتب: الانتخابات الرئاسية والتوجهات الاستراتيجية

د. شروق شعبان خضر

شروق شعبان خصر تكتب: في شهر جبر الخواطر

اﻟﻤﺰﻳﺪ