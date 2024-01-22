تمنح الأمل بالقضاء على المرض.. أول حملة تطعيم ضد الملاريا بلقاحات جديدة

بدأت اليوم أول حملة تطعيم بلقاحات جديدة ضد الملاريا في العالم، مما أثار الآمال في القضاء على المرض الذي ينقله البعوض في يوم من الأيام.

ووفقاً لتقريرنشرته صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، سيتم توزيع ما يقرب من 30 مليون جرعة على مدى الأشهر القليلة المقبلة في منطقة جنوب الصحراء الكبرى في أفريقيا، بدءا من الكاميرون.

وتستعد أكثر من اثنتي عشرة دولة، بما في ذلك أوغندا وكينيا وغانا، للشروع في حملات التطعيم الخاصة بها في عام 2024.

وأشاد كبار الخبراء بهذه المبادرة باعتبارها علامة فارقة في السعي المستمر منذ عقود لمكافحة الملاريا، وهو المرض الذي يقتل 600 ألف شخص كل عام.

ويعد الملاريا مرض يسببه طفيل ينتقل إلى البشر عن طريق لدغة بعوضة مصابة.

يمكن أن تشمل العلامات التحذيرية المبكرة الحمى والقشعريرة والصداع وآلام العضلات والتعب والغثيان.

ومع العلاج، فإن معظم الحالات ليست قاتلة، ولكن في المرحلة الشديدة، يؤدي المرض بسرعة إلى الوفاة، فيما تمت الموافقة على لقاحين للملاريا في السنوات الثلاث الماضية.