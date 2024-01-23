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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

بمناسبة ختام الفصل الدراسي الأول.. جامعة عين شمس تنظم مهرجان منوعات

جامعة عين شمس
جامعة عين شمس

كلف الدكتور محمد ضياء رئيس جامعة عين شمس، قطاع التعليم والطلاب بالتعاون مع قطاع رئيس الجامعة بتنظيم مهرجان منوعات غدا الثلاثاء، ختام الفصل الدراسي الأول لتكريم الكليات والطلاب الفائزين بالمراكز الأولى بمهرجان الاكتفاء الذاتي للتمثيل المسرحي، والذي أقيم خلال شهر ديسمبر الماضي، تحت رعاية رئيس جامعة عين شمس، والدكتورة غادة فاروق نائب رئيس الجامعة.

قطاع التعليم والطلاب يُقيم مهرجان ختام الأنشطة الطلابية.


ويأتي هذا في ضوء ما شهده الفصل الدراسي الأول من فعاليات متميزة لكافة الأنشطة الطلابية، والتي شاركت بها جامعة عين شمس، ومنها مهرجانات غنائية ومسرحية مثل مهرجان إبداع ومسابقات الاكتفاء الذاتي للموسيقى والكورال والتمثيل المسرحي والدورات الرياضية كدورة الشهيد الرفاعي، ودوري أسرة طلاب من أجل مصر.

وذلك تحت الإشراف والتنسيق الإداري لإبراهيم سعيد حمزة أمين الجامعة المساعد لشئون التعليم والطلاب ومحمد الجمال رئيس الإدارة المركزية لقطاع رئيس الجامعة.

مهرجان ختام الأنشطة الطلابية للفصل الدراسي الأول.


يشارك بحفل المنوعات فرق الفنون الشعبية بالجامعة، وفريق كورال أون وفريق هارموني عربي، واللذين يحظيان بشعبية جماهيرية كبيرة من خلال مشاركة عدد كبير من الطلاب الموهوبين فنيا من ذوي الهمم، وذلك يوم الثلاثاء الموافق ٢٣ يناير ٢٠٢٤ في تمام الثانية عشرة ظهرا بقاعة المؤتمرات الكبرى بدار ضيافة جامعة عين شمس بجوار كلية الصيدلة، وذلك تحت الإشراف التنفيذي للإدارة العامة لرعاية الشباب طارق أحمد القائم بعمل مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب، ومصطفى عيسى مدير إدارة النشاط الفني برعاية الشباب.

 

استقبل الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس البروفيسور بول مارشال، نائب المستشار المساعد للوظائف بجامعة ايست لندن والسيدة ديان جلوتيير، المدير المساعد للشراكات الأكاديمية والمشاركة العالمية بجامعة ايست لندن.

 

يأتي ذلك بحضور الدكتورة غادة فاروق نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ،الدكتور عمر الحسيني عميد كلية الهندسة ،الدكتور احمد الصباغ وكيل كلية الهندسة لشئون التعليم والطلاب ، الدكتورة شهيرة سمير المدير التنفيذي لقطاع العلاقات الدولية والتعاون الاكاديمي بالجامعة، الدكتورة شيرين راضي مدير البرامج الخاصة والدولية، الدكتورة حنان هندي مدرس بقسم علوم الحاسب ومنسق الدرجة الدولية بكلية الحاسبات والمعلومات، د انجي الدمك أستاذ. مساعد بقسم هندسه الاتصالات والالكترونيات ومنسق الخريجين بكليه الهندسة، د. منى عبد العظيم مدير وحدة الخريجين بكلية الحاسبات والمعلومات، د. نهى جمال سعيد  منسق التبادل العلمي بكلية الهندسة.


وذلك لبحث التحضير لحفل الخريجين من الشهادات المزدوجة بين جامعة عين شمس وجامعة ايست لندن وتوسيع التعاون مع جامعة ايست لندن ليشمل كليات اخري بجانب الهندسة والحاسبات والمعلومات، كما تم بحث سبل تعزيز وتدعيم التعاون العلمي مع جامعة عين شمس من خلال تشجيع ورش العمل المشتركة والسمينارات والأبحاث في الحالات المشتركة.

Jobs Education التعليم والطلاب الانشطة الطلابية الحاسبات والمعلومات الدكتورة غادة فاروق الطلاب الفائزين

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