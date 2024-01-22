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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مستشفى دمياط العام الأولى على الجمهورية في الاستخدام الأمثل للمضادات الحيوية

صحه دمياط
صحه دمياط

كرم  الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان ،مستشفي دمياط العام لحصولها على المركز الاول على مستوى الجمهورية في الاستخدام الامثل للمضادات و برنامج مكافحة مقاومات مضادات الميكروبات ، وتسلمها  الدكتور محمد اللبان مدير مستشفى دمياط العام.

و فى هذا الصدد تقدم الدكتور السيد عبد الجواد وكيل وزارة الصحه بدمياط، بخالص الشكر والتقدير للعاملين بمستشفى دمياط العام  بقيادة  الدكتور محمد اللبان و  الدكتور احمد رجب مدير ادارة مكافحة العدوى والدكتورة جيهان الديب مدير عام ادارة الصيدلة والدكتور حسن سليم مدير ادارة المعامل و  الدكتور  محمد فهيم مدير عام الطب العلاجي و الدكتورة هدير السيد محمود مدير مكافحة العدوى بمستشفى دمياط العام.

 

دمياط إدارة مكافحة العدوي الأول على مستوى الجمهورية الاولي علي الجمهورية أدارة الصيدلة الدكتور السيد عبد الجواد الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة الدكتور خالد عبد الغفار الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان

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