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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

حطمت الأرقام القياسية.. هذه اللعبة تحقق 5 ملايين نسخة في 3 أيام

Palworld تحقق رقمًا
Palworld تحقق رقمًا قياسيًا في مبيعات الألعاب

استطاعت لعبة Palworld أن تعيد كتابة قواعد النجاح في عالم الألعاب، حيث حققت رقمًا قياسيًا جديدًا في مبيعات الألعاب، حيث حققت أكثر من خمسة ملايين نسخة في 3 أيام. 

 

ومنذ إطلاقها لعبة Palworld في 19 يناير سرعان ما صعدت إلى أعلى قائمة الألعاب الأكثر لعبًا على Steam في 3 أيام فقط حتى أمس، متفوقة على ألعاب شعبية كبيرة مثل Cyberpunk 2077 وPUBG.

 

وحققت لعبة Palworld، التي طورتها شركة PocketPair ومقرها طوكيونجاحً كبيرًا، بوصولها عند ما يقرب من 1.3 مليون مستخدم متزامن على منصة Steam وحدها. 

 

ونجحت لعبة Palworld في أنها اللعبة ليست اللعبة الأكثر لعبًا على المنصة فحسب، بل يجعلها أيضًا اللعبة اليابانية الأكثر استخدامًا على الإطلاق على منصة Steam، متجاوزة لعبة Elden Ring.

 

وشهدت الأيام الأولى للعبة Palworld وصول المبيعات إلى أرقام عالية جدًا، حيث تم بيع أكثر من 5 ملايين نسخة في 3 أيام فقط، حيث يفوق معدل البيع السريع هذا بعضًا من أكثر الألعاب نجاحًا في تاريخ الألعاب الحديث، بما في ذلك ألعاب مثل Marvel’s Spider-Man وThe Last of Us 2.

 

 

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