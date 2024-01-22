زلزال قوي يضرب حدود كازاخستان وقيرغيزستان.. والسكان يهربون إلي الشوارع

وقع زلزال بقوة 6.7 درجة علي مقياس ريختر على حدود كازاخستان وقيرغيزستان، وشعر سكان ألماتي بهزات بقوة 5 درجات، وطلب قسم الطوارئ المحلي من المواطنين الخروج من منازلهم.

ووقع الزلزال بقوة 6.7 درجة وقع على عمق 65 كيلومترا، وشعر سكان ألماتي بهزات بقوة 5 درجات وبدأوا في الهروب إلى الشارع.

وفي وقت سابق من اليوم، قال مركز الأبحاث الألماني لعلوم الأرض، إن زلزالا بقوة 7.01 درجة ضرب المنطقة الحدودية بين قيرغيزستان وإقليم شينجيانج.

ووقع الزلزال القوي على بعد 126 كم جنوب شرق كيزيل سو، قيرغيزستان، وكان عمق الزلزال ضحلًا للغاية حيث بلغ 27 كيلومترًا وشعر به السكان على نطاق واسع في المنطقة.

وسبب العمق الضحل للزلزال في الشعور به بقوة أكبر بالقرب من مركز الزلزال مقارنة بزلزال أعمق بنفس القوة.